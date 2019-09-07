Украина

В списках есть Цемах и Вышинский: стали известны детали обмена пленными между Украиной и РФ

Власти Украины готовят на обмен с Российской Федерацией 35 человек- 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский, сообщает со ссылкой на источник Цензор.НЕТ.

По информации источника, на обмен планируется 35 пленных, в том числе 12 граждан РФ и 23 гражданина Украины. В том числе Украина передаст России Цемаха и Вышинского.

Также источник, близкий к адвокатам террористов, сообщил, что есть предварительная договоренность о дате обмена 7 сентября.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе. Нидерланды, в свою очередь, просили Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 29 и 30 августа Украина пребывала в информационном хаосе, порожденном противоречивыми сообщениями о возможном обмене пленными между Украиной и Россией. СМИ пестрели заголовками наподобие «Обмен состоится по схеме 35 на 35», «обмен будет 33 на 33», «украинских пленных везут из российских колоний в Москву», «Сенцов в Лефортово», «военные борты с украинскими пленными моряками приземлились в Жулянах» и т. д. Также СМИ ссылались на «информированные», «компетентные», «близкие к участникам переговоров» источники. В то же время во время своего выступления на форуме президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых в России украинцев и ожидает результатов в ближайшие дни.

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