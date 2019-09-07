24.98 / 25.25 27.50 / 27.91
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В списках есть Цемах и Вышинский: стали известны детали обмена пленными между Украиной и РФ

2:50 7 сентября 2019 12
Владимир Цемах
Инф. «ФАКТОВ»

Власти Украины готовят на обмен с Российской Федерацией 35 человек- 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский, сообщает со ссылкой на источник Цензор.НЕТ.

По информации источника, на обмен планируется 35 пленных, в том числе 12 граждан РФ и 23 гражданина Украины. В том числе Украина передаст России Цемаха и Вышинского.

Также источник, близкий к адвокатам террористов, сообщил, что есть предварительная договоренность о дате обмена 7 сентября.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе. Нидерланды, в свою очередь, просили Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 29 и 30 августа Украина пребывала в информационном хаосе, порожденном противоречивыми сообщениями о возможном обмене пленными между Украиной и Россией. СМИ пестрели заголовками наподобие «Обмен состоится по схеме 35 на 35», «обмен будет 33 на 33», «украинских пленных везут из российских колоний в Москву», «Сенцов в Лефортово», «военные борты с украинскими пленными моряками приземлились в Жулянах» и т. д. Также СМИ ссылались на «информированные», «компетентные», «близкие к участникам переговоров» источники. В то же время во время своего выступления на форуме президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых в России украинцев и ожидает результатов в ближайшие дни.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер