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Судья, адвокаты и нотариус «отжимали» квартиры киевлян: вскрылись новые подробности нашумевшего дела
В Киеве преступная группировка, в которую входили адвокаты, нотариус и действовавший на тот момент судья Соломенского райсуда завладели квартирами двенадцати умерших киевлян. Общая стоимость этой недвижимости — больше 10 миллионов гривен. Когда в июле 2019 года «ФАКТЫ» сообщали о задержании этой группировки, было известно только о четырех квартирах, которые мошенники пытались «отжать». Теперь же, в ходе следствия, выяснилось, что объектов недвижимости, на которые нацелились аферисты, намного больше.
«Таким же образом — подделывая решения судов, завещания и другие официальные документы — по предварительной версии следствия, эта преступная группировка, вероятно, завладела имуществом еще 12 умерших. Речь идет о 15 объектах недвижимости (квартиры, гаражи, дома) в Киеве и Киевской области. По предварительной оценке, общая сумма незаконно присвоенного ими имущества составляет более 10 000 000 гривен. И это не учитывая те 5,6 миллиона, о которых стало известно ранее, — сообщила в Facebook первый заместитель директора Госбюро расследований (ГБР) Ольга Варченко. — Были проведены санкционированные обыски у адвокатов и частного нотариуса, чтобы изъять документы, касающиеся незаконного завладения ими чужим имуществом. Если суд признает членов этой преступной группировки виновными, их ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что практически у всех киевлян, квартирами которых после их смерти пытались завладеть аферисты, остались наследники. Но мошенников это не останавливало. Они разыгрывали перед наследниками целый спектакль, и в результате последние были уверены, что нотариус и адвокат (которые сейчас являются подозреваемыми в уголовном деле) искренне хотят им помочь. А преступники в это время за их спиной подделывали документы, с помощью которых в дальнейшем должны были переоформить квартиры умерших киевлян на себя и перепродать их.
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Как выяснилось, началась эта история с другого уголовного производства. Тогда вышеупомянутого судью Соломенского райсуда Киева сотрудники НАБУ задержали на взятке.
— В тот момент детективы НАБУ при содействии прокуроров Генеральной прокуратуры задержали судью Соломенского райсуда при получении взятки в размере более 20 тысяч долларов, — рассказывала «ФАКТАМ» Ольга Варченко. — Судья брал деньги с физического лица за то, чтобы снять арест с одного объекта недвижимости — речь идет о кафе в Киеве. Это было в январе 2017 года. Тогда же было установлено, что этот судья с 2014 года фактически не осуществлял правосудие. То есть он занимал должность судьи, получал зарплату, но на самом деле в течение нескольких лет не рассматривал никаких дел. При этом находил клиентов, которым, пользуясь своим удостоверением и знакомствами, обещал содействие в решении определенных вопросов.
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— Тем временем в ходе следственных действий нам удалось узнать много нового о деятельности этого судьи, — рассказал заместитель начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины Александр Дяченко. — С 2014 года он, пользуясь своими связями, занимался решением вопросов разных людей. У него нашли документы, которые подтверждали его причастность к переоформлению имущества граждан. Таким образом нам удалось разоблачить целую группировку, пытавшуюся завладеть квартирами умерших киевлян. Упомянутый судья им в этом помогал. Он оказывал мошенникам содействие в подделке завещаний, которые составлялись от имени умерших владельцев квартир.
Потерпевшие — наследники владельцев квартир — рассказывали «ФАКТАМ», что всецело доверяли аферистам, считали их хорошими адвокатами и до последнего не верили, что стали жертвой мошенничества.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о банде «черных риелторов», отобравших у киевлян двадцать квартир. Также «ФАКТЫ» рассказывали, как мошенники отобрали квартиру у известного нардепа в центре Киева. О том, что элитная пятикомнатная квартира на улице Пушкинской больше ему не принадлежит, Юрий Деревянко узнал случайно.
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