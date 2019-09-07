Украина

Счастливый день для всей страны: в сети обсуждают возвращение в Украину 35 узников Кремля

В субботу, 7 сентября, в Украину вернулись граждане нашей страны, которых Кремль удерживал в своих тюрьмах, выдвигая различные неоправданные обвинения только за то, что они украинцы и хотят жить в своей свободной стране. Этого события очень долго ожидали не только родные и близкие пленников, но и вся Украина.

О своих эмоциях и чувствах украинцы и все неравнодушные к судьбам узников люди пишут в соцсетях. Многие не скрывают слез.

«Я рыдаю уже несколько часов. А сейчас — особенно. Не представляю, как родные военнопленных все это выдержали», — Аня Белоус.

«Виктория Ивлева плачет от радости. Я держусь. Мы обнимаемся. Мы проводили наших парней домой. Вика 9 месяцев кормила наших моряков. „Вернусь домой сожгу именные зеленые торбы“, — сказала она. Они больше не понадобятся!!! Вика, спасибо тебе!!!», — так описал свои ощущения после того, как украинцы вылетели в Киев журналист УНН Роман Цимбалюк.

Бывший первый вице-спикер парламента и народный депутат Ирина Геращенко написала, что ощущает радость.

«Я благодарю президента Зеленского, президента Порошенко, который прилагал все усилия для освобождения. И, ключевое, лозунг „Украина своих не бросает“ является для нас объединяющим. Для страны», — отметила политик.

«Прекрасный день! Очень рад за наших», — отметил журналист Денис Казанский.

«Счастливый день для всей Украины», — написала на своей странице в Facebook главный редактор сайта «Украинская правда» Севгиль Мусаева.

Напомним, в субботу, 7 сентября, из российских застенков в Украину вернулись 35 наших граждан — 24 военных моряка, захваченных РФ в Керченском проливе, и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клых, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров и Сизонович Алексей.

Подробности сегодняшнего обмена в спецматериале «ФАКТОВ»: «Украина и Россия провели обмен: все подробности, фото, видео».

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