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На сайте президента появилась петиция в поддержку Ройтбурда
В субботу, 7 сентября, на официальном сайте президента Украины разместили петицию в поддержку уволенного директора художественного музея Александра Ройтбурда, инициатором которой выступили представители творческой интеллигенции Одессы.
В числе требований — восстановление Александра Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея и переподчинение этого учреждения Министерству культуры Украины.
До окончания сбора голосов петиции остается 90 дней. За это время необходимо собрать 25 тысяч подписей, и тогда президент будет обязан рассмотреть требования, изложенные в обращении.
Одесситы отмечают, что при Ройтбурде пребывавший в запущенном состоянии музей начал возрождаться, увеличилась его коллекция, проводилась реставрация картин, ремонт залов и хранилищ. Больше стало посетителей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под стенами здания Одесского облсовета состоялся массовый митинг в поддержку Александра Ройтбурда, который намерен обжаловать в суде решение сессии облсовета об его увольнении.
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