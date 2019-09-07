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Общество и люди

На сайте президента появилась петиция в поддержку Ройтбурда

22:34 7 сентября 2019 28
акция в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В субботу, 7 сентября, на официальном сайте президента Украины разместили петицию в поддержку уволенного директора художественного музея Александра Ройтбурда, инициатором которой выступили представители творческой интеллигенции Одессы.

В числе требований — восстановление Александра Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея и переподчинение этого учреждения Министерству культуры Украины.

До окончания сбора голосов петиции остается 90 дней. За это время необходимо собрать 25 тысяч подписей, и тогда президент будет обязан рассмотреть требования, изложенные в обращении.

Одесситы отмечают, что при Ройтбурде пребывавший в запущенном состоянии музей начал возрождаться, увеличилась его коллекция, проводилась реставрация картин, ремонт залов и хранилищ. Больше стало посетителей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под стенами здания Одесского облсовета состоялся массовый митинг в поддержку Александра Ройтбурда, который намерен обжаловать в суде решение сессии облсовета об его увольнении.

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