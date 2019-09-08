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Кому повезет в любви, а кому – в деньгах: гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака

Мы знаем, что вы уже видели любовный гороскоп на сентябрь, но каждому же хочется знать о сегодняшнем дне.

«Факты» предлагают вам гороскоп на 8 сентября, который расскажет, что подарит этот день.

Овны эти выходные проводят бурно. В воскресенье могут нагрянуть гости, а с ними — человек, который полностью изменит вашу жизнь, если позволите.

Тельцам одиноким жизнь готовит подарок в виде нового знакомства. А семейным представителям знака звезды обещают романтический вечер со своей половинкой.

Близнецы проведут день в поиске гармонии с окружающим миром. И все получится! А еще вам могут отдать деньги, о которых вы даже забыли.

Ракам лучше провести воскресенье с родными. Но осторожнее с алкоголем и резкими словами.

Львам звезды обещают романтическое знакомство. Это не роман на всю жизнь, но время проведете весело.

Девам стоит заняться собой. Салоны красоты, баня, массаж — это ваш день.

Весы просто притягивают счастье и прибыль, пользуйтесь этим, поговорите о новой работе с влиятельными знакомыми.

Скорпионам стоит посмотреть фильм в компании бокала хорошего вина, а потом лечь спать.

Стрельцов пригласят на вечеринку, не отказывайтесь, но и помните, что в понедельник нужно работать.

Козероги проведут очень яркий день с друзьями, песнями, поясками. Только не отключайте телефон и не прячьтесь дома.

А вот Водолею лучше остаться дома. Небольшая уборка, ванны и хорошая книга — прекрасный отдых для вас сегодня.

Нервы вам, Рыбы, стоит успокоить. Отправляйтесь туда, где давно мечтали побывать. Не стоит экономить, скоро появится много денег.

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