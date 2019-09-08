- 11:21 После обмена пленными в России заговорили о заключении нового соглашения с Украиной
- 10:59 Где смотреть онлайн квалификацию Евро-2020: расписание трансляций матчей 8 сентября
- 10:45 На трассе Харьков-Симферополь произошло жуткое ДТП: много погибших
- 10:22 Шли по минному полю: участник захвата Цемаха рассказал, как боевика взяли в плен
- 09:51 Где смотреть онлайн Украина – Нигерия: расписание трансляций матча
- 09:50 День ангела Натальи: яркие открытки и поздравления
- 09:34 В Киеве на глазах свидетелей умер избитый мужчина: первые детали, фото и видео с места ЧП
- 09:32 Путь пилигрима: первая украинка в одиночку прошла всю Испанию, повторив маршрут святого Иакова
- 09:19 Аллергическую сыпь у грудничка может вызвать не только пища, но также пыль и бытовая химия
- 08:58 На выборах в России автобус с наблюдателями обстреляли люди на лошадях
- 08:43 Украина – Нигерия: онлайн-трансляция матча на «Днепр-Арене»
- 08:31 Обмен между Украиной и Россией: как отреагировали на Западе
Шли по минному полю: участник захвата Цемаха рассказал, как боевика взяли в плен
Один из участников операции по захвату боевика Владимира Цемаха рассказал «ФАКТАМ», как бывшего «ДНРовца», причастного к катастрофе малазийского «Боинга» рейса МН17, вывозили с оккупированной территории Донецкой области.
По словам военного, сначала они не знали, насколько ценного противника им придется переправлять через линию разграничения. Вся сложность заключалась в том, что на определенном участке под Донецком враг стоял довольно кучно (его огневые позиции могли находиться буквально в 100 метрах друг от друга).
И через линию укрепрайонов боевиков нужно было вывезти похищенного Цемаха.
«В так называемой „ДНР“ до сих пор не знают, в какой именно пробел мы залезли, чтобы вывезти Цемаха», — сказал украинский военный.
Он отмечает, что задача была поставлена жестко: боевика нужно доставить живым при любом раскладе.
«…эта операция стоит серьезных усилий. Если все удастся — это будет прорыв», — такие слова сказал бойцам командир одной из спецслужб, участвующих в операции.
Украинское подразделение переправляло Цемаха через позиции так называемой «сотой бригады гвардии» «ДНР», которая больше всех использовала запрещенные Женевской конвенцией противопехотные мины (ПМН).
«Чтобы вывезти Цемаха, сержанту Александру Колодяжному и еще одному нашему бойцу фактически пришлось идти по минному полю. Ребята спускались через холм, Саша съезжал на бедре и «сорвал» ПМН. Второй боец подбежал, чтобы оказать ему помощь, и сам тоже подорвался. Мина сработала одновременно у Сашиной головы и ноги второго бойца. Наконец, Сашу вывозили без сознания, а второй боец потерял ногу«- рассказал участник секретной операции.
После того как Цемах оказался на контролируемой территории Украины, его забрали в Киев. Через два дня информация о его вывозе из Донецка стала публичной.
В рамках большого обмена между Украиной и Россией боевика передали РФ. Правительство Нидерландов в открытом письме украинскому руководству уже высказало сожаление о произошедшем, но также отметило, что бывший «начальник ПВО ДНР» перед выдачей был допрошен следователями и его передача не помешает провести суд по делу о катастрофе малазийского «Боинга».
За жизнь украинского героя, кавалера ордена «За мужество» 3-й степени сержанта Александра Колодяжного боролись в военном госпитале Харькова две недели. Но, к сожалению, 11 июля он скончался, так и не придя в сознание. У Александра в Днепропетровской области остались мама и взрослый сын.
Более подробно о захвате боевика Цемаха и подвиге украинских военных читайте в материале «ФАКТОВ»: «При захвате Цемаха погиб „киборг“, водрузивший флаг над Донецким аэропортом».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...