Украина

Шли по минному полю: участник захвата Цемаха рассказал, как боевика взяли в плен

Один из участников операции по захвату боевика Владимира Цемаха рассказал «ФАКТАМ», как бывшего «ДНРовца», причастного к катастрофе малазийского «Боинга» рейса МН17, вывозили с оккупированной территории Донецкой области.

По словам военного, сначала они не знали, насколько ценного противника им придется переправлять через линию разграничения. Вся сложность заключалась в том, что на определенном участке под Донецком враг стоял довольно кучно (его огневые позиции могли находиться буквально в 100 метрах друг от друга).

И через линию укрепрайонов боевиков нужно было вывезти похищенного Цемаха.

«В так называемой „ДНР“ до сих пор не знают, в какой именно пробел мы залезли, чтобы вывезти Цемаха», — сказал украинский военный.

Он отмечает, что задача была поставлена жестко: боевика нужно доставить живым при любом раскладе.

«…эта операция стоит серьезных усилий. Если все удастся — это будет прорыв», — такие слова сказал бойцам командир одной из спецслужб, участвующих в операции.

Украинское подразделение переправляло Цемаха через позиции так называемой «сотой бригады гвардии» «ДНР», которая больше всех использовала запрещенные Женевской конвенцией противопехотные мины (ПМН).

«Чтобы вывезти Цемаха, сержанту Александру Колодяжному и еще одному нашему бойцу фактически пришлось идти по минному полю. Ребята спускались через холм, Саша съезжал на бедре и «сорвал» ПМН. Второй боец ​​подбежал, чтобы оказать ему помощь, и сам тоже подорвался. Мина сработала одновременно у Сашиной головы и ноги второго бойца. Наконец, Сашу вывозили без сознания, а второй боец ​​потерял ногу«- рассказал участник секретной операции.

После того как Цемах оказался на контролируемой территории Украины, его забрали в Киев. Через два дня информация о его вывозе из Донецка стала публичной.

В рамках большого обмена между Украиной и Россией боевика передали РФ. Правительство Нидерландов в открытом письме украинскому руководству уже высказало сожаление о произошедшем, но также отметило, что бывший «начальник ПВО ДНР» перед выдачей был допрошен следователями и его передача не помешает провести суд по делу о катастрофе малазийского «Боинга».

За жизнь украинского героя, кавалера ордена «За мужество» 3-й степени сержанта Александра Колодяжного боролись в военном госпитале Харькова две недели. Но, к сожалению, 11 июля он скончался, так и не придя в сознание. У Александра в Днепропетровской области остались мама и взрослый сын.

Более подробно о захвате боевика Цемаха и подвиге украинских военных читайте в материале «ФАКТОВ»: «При захвате Цемаха погиб „киборг“, водрузивший флаг над Донецким аэропортом».

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