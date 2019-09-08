После концерта Винника в клубе перекрыли крышу

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец Олег Винник, который ранее признался, что мать отговорила его жениться, рассказал, как после его концерта в клубе перекрыли крышу.

Этим певец поделился в интервью изданию «Вести».

По словам артиста, ему приходилось выступать в не очень хороших условиях. Так, на одной из сцен была лужа, которая замерзала, а потом снова превращалась в лужу из катка. После такого выступления в луже бэк-вокалистка Винника слегла с температурой 40.

Но радует его то, что, когда приезжает еще раз, люди демонстрируют, что изменилось. Так, отмечает Винник, он пел в клубе без отопления, с крыши текло, а занавес не стирался 20 лет. А когда снова приехал, то крышу перекрыли, занавес постирали.

«Наверное, за счет того, что Винник заплатил за аренду. Но просто хочу заострить внимание на том факте, что в стране масса заброшенных залов и никто не обращает внимания на эти вещи. А ведь людям это нужно. Зрители не должны сидеть в зале в пальто, укутанные, как на улице зимой», — уверен певец.

Напомним, что бэк-вокалистка, о которой упоминал Винник, по слухам, уже много лет является его женой.

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