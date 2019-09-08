24.96 / 25.21 27.49 / 27.84
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Страшное ДТП на оккупированном Донбассе: пятеро погибших, в том числе ребенок (фото)

13:23 8 сентября 2019 662
после ДТП
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 8 сентября, в районе оккупированной Амвросиевки (Донецкая область) произошло страшное ДТП, в результате которого пять человек погибли, включая полуторагодовалого ребенка.

Как сообщают спасатели, работающие на оккупированной территории, и очевидцы трагедии, грузовой автомобиль DAF, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Таврией». В результате лобового столкновения водитель и пассажиры легковушки погибли на месте.

По информации очевидцев, авария случилась по пути к российской границе на подъезде к Амвросиевскому блокпосту оккупантов.

Погибли 46-летний водитель «Таврии», две женщины, 35 и 63 лет, мужчина 58 лет и полторагодовалый ребенок.

После ДТП движение по трассе было долго закрыто.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП, которое устроили боевики «ЛНР» в Луганске, а также об аварии в оккупированном Донецке, в результате которой погибли дети.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер