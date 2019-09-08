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Страшное ДТП на оккупированном Донбассе: пятеро погибших, в том числе ребенок (фото)
В воскресенье, 8 сентября, в районе оккупированной Амвросиевки (Донецкая область) произошло страшное ДТП, в результате которого пять человек погибли, включая полуторагодовалого ребенка.
Как сообщают спасатели, работающие на оккупированной территории, и очевидцы трагедии, грузовой автомобиль DAF, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Таврией». В результате лобового столкновения водитель и пассажиры легковушки погибли на месте.
По информации очевидцев, авария случилась по пути к российской границе на подъезде к Амвросиевскому блокпосту оккупантов.
Погибли 46-летний водитель «Таврии», две женщины, 35 и 63 лет, мужчина 58 лет и полторагодовалый ребенок.
После ДТП движение по трассе было долго закрыто.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП, которое устроили боевики «ЛНР» в Луганске, а также об аварии в оккупированном Донецке, в результате которой погибли дети.
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