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Шоу-бизнес

"Вечно жрет": Гросу пожаловалась на молодого мужа (фото)

17:01 8 сентября 2019 211
Гросу
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица и актриса Алина Гросу, которая недавно вышла замуж, пожаловалась на молодого мужа Александра Комкова, который все время ест.

Так, в сториз она опубликовала несколько кадров, на которых смотрит с отчаянием, а муж лакомится.

«Когда Аля села на диету, а Саня вечно жрет», — подписала она фото.

Гросу

Гросу

Гросу

Кстати, ранее Алина рассказывала, что у ее мужа украинские корни.

А познакомилась пара у него дома. «Познакомились мы очень интересно. У меня в загородном доме снимали фильм, в этом фильме играли несколько актеров, и одного из них Алина хотела снять в своем клипе. Она приехала в мой дом, мы друг друга увидели и где-то через несколько месяцев начались наши отношения», — рассказывал Комков журналистам.

Напомним, что сейчас певица старается быть красивой для мужа, поэтому часто надевает откровенную одежду и даже, по слухам, увеличила грудь.

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