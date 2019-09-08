"Вечно жрет": Гросу пожаловалась на молодого мужа (фото)

Шоу-бизнес

Украинская певица и актриса Алина Гросу, которая недавно вышла замуж, пожаловалась на молодого мужа Александра Комкова, который все время ест.

Так, в сториз она опубликовала несколько кадров, на которых смотрит с отчаянием, а муж лакомится.

«Когда Аля села на диету, а Саня вечно жрет», — подписала она фото.

Кстати, ранее Алина рассказывала, что у ее мужа украинские корни.

А познакомилась пара у него дома. «Познакомились мы очень интересно. У меня в загородном доме снимали фильм, в этом фильме играли несколько актеров, и одного из них Алина хотела снять в своем клипе. Она приехала в мой дом, мы друг друга увидели и где-то через несколько месяцев начались наши отношения», — рассказывал Комков журналистам.

Напомним, что сейчас певица старается быть красивой для мужа, поэтому часто надевает откровенную одежду и даже, по слухам, увеличила грудь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter