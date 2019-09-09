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Стало известно неожиданное прозвище принцессы Шарлотты, которым дочь Кейт Миддлтон называли в детском саду (фото)
Принцесса Шарлотта, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, осваивается в школе Thomas’s Battersea, куда она впервые пошла 5 сентября. Ранее, с января 2018 года, Шарлотта, как известно, посещала престижный детский сад Willcocks, который находится в 15 минутах ходьбы от лондонской резиденции ее родителей — Кенсингтонского дворец. Сообщалось, что правнучка королевы Елизаветы была там весьма популярна и завела много друзей. А теперь стало известно неожиданное прозвище, которым прозвали Шарлотту в дошкольном учебном заведении. Как рассказала королевский комментатор Кэти Николл Entertainment Tonight, девочку называли «Принцесса-воин».
Шарлотта не лезет за словом в карман и обладает весьма энергичным характером. Хотя на публике она является воплощением благовоспитанной английской девочки (за исключением некоторых случаев — например, когда она показала язык) и носит исключительно платья, по выбору своей следующей королевским традициям мамы, на самом деле Шарлотта обожает приключения и забавы, больше свойственные мальчикам — к примеру, лазить по деревьям и играть в футбол. Воспитатели отзывались о ней, как о девчонке-сорванце. Ранее Елизавета II призналась, что Шарлотта командует своим более застенчивым старшим братом Джорджем.
В школе принцесса не будет пользоваться своим титулом. По документам она будет значиться, как Шарлотта Кембридж. Однако новые друзья, скорее всего, будут звать ее домашним именем — Лотти. Именно так называют ее Кейт и Уильям. И так называли Шарлотту ее приятели по детскому саду.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что дворец обнародовал очаровательный официальный фотопортрет принцессы Шарлотты и принца Джорджа в честь начала учебы в школе.
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