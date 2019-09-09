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Первые в королевской семье: фанаты поздравили Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото)
Фанаты поздравили Кейт Миддлтон и принца Уильяма с впечатляющим достижением. Число подписчиков в их Instagram-аккаунте @KensingtonRoyal, где они регулярно публикуют снимки со своих официальных мероприятий, а также личные семейные фото, достигло 10 миллионов человек. Поклонники Кембриджей рассыпались в похвалах и комплиментах паре.
Кейт и Уильям стали первыми членами королевской семьи, которые добились такой популярности в Instagram. Так, к примеру, официальный аккаунт королевы Елизаветы и королевской семьи @TheRoyalFamily, насчитывает 6.6 миллиона подписчиков .
А Меган Маркл и принц Гарри, которые завели свою страницу @SussexRoyal в начале апреля этого года, могут пока что похвастаться 9,4 миллиона фолловеров.
Ранее стало известно, что Меган, которая недавно заключила контракт с американским PR-агентством, заявила пиарщикам, что хочет «взорвать интернет». И что она больше заинтересована в рекламе своей деятельности на территории США, чем в той репутации, которая складывается у нее в Великобритании.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали в соцсетях милый официальный фотопортрет принцессы Шарлотты и принца Джорджа в честь начала учебы в школе.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!