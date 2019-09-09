В Донецке внезапно установили бюст царя Николая II (фото)

Украина

В оккупированном Донеце установили очередной памятник — вскоре после появления в городе бюста ликвидированного главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко, на территории недостроенного храма торжественно открыли бюст царя Николая II.

Фото в Twitter выложил блогер NecroMancer. «Ну что, встречайте Александровича», — говорится в комментарии к фото.

Интернет-пользовали оставили под этим постом немало ехидных комментариях, вспомнив «экс-прокурора» аннексированного Крыма Наталью Поклонскую, которая к месту и не к месту поминала царя. Она как-то насмешила людей странным заявлением о том, что жители оккупированных Луганска и Донецка «отгоняли „бандеровцев“ иконами» с изображением расстрелянного большевиками последнего царя Российской империи Николая II и его семьи.

Кстати, бюст царя — не первый памятник, установленный в честь представителей семьи Романовых. Так, весной этого года в Донецке установили бюст царевича Алексея.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецке в музее установили странные восковые фигуры ликвидированных главаря боевиков Александра Захарченко, а также «Моторолы» и «Гиви».

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