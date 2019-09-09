В Раде готовы разрешить прослушку нардепов, как хочет Зеленский

Политика

После того, как народные депутаты Украины проголосовали за отмену депутатского иммунитета, профильный комитет рекомендует Верховной Раде утвердить президентский проект закона, в частности, разрешающий прослушку и обыски парламентариев без согласия на то парламента.

Проект закона, который как безотлагательный подал в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский и который уже рассмотрел Комитет по вопросам правоохранительной деятельности, среди прочего, позволяет антикоррупционным органам (НАБУ и ГБР) «самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий».

Также из УПК и Закона «О статусе народного депутата Украины» предлагают исключить нормы, запрещающие без согласия парламента «обыскивать народного депутата, осматривать его личные вещи и багаж, транспорт, жилое или служебное помещение, а также вмешиваться в тайно переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект о поощрениях за разоблачения взяточников и чиновников-воров — сообщившим о коррупционном деянии обещают 10% от украденной или неэффективно использованной суммы.

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