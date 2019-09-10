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Общество и люди

Рождество Пресвятой Богородицы: открытки и поздравления с праздником

16:17 20 сентября 2019 300
Рождество Пресвятой Богородицы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

21 сентября христиане восточного обряда отмечают Рождество Пресвятой Богородицы (в народе — Вторая Пречистая).

«ФАКТЫ» собрали для вас открытки и красивые поздравления с праздником.

Рождество Пресвятой Богородицы

С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Светлой верой душа пусть наполнится.
Вам — любви, доброты и терпения,
Чтоб ушли все подальше сомнения.

Чтоб сияло вам счастье прекрасное,
Не настало бы время ненастное.
И здоровы чтоб были все близкие,
Согревало бы солнце лучистое!

Рождество Пресвятой Богородицы

***
Рождество Пресвятой Богородицы,
Поздравляю я с праздником вас,
Пусть всегда хранит вас Мария,
Пусть спасает в невзгодах не раз.

Пусть укроет от боли и горести
Материнским, уютным теплом,
Пусть наполнит любовью и радостью
Вашу душу, сердце и дом.

Рождество Пресвятой Богородицы

***
В Рождество Пресвятой Богородицы
В храмах сотни горят свечей,
И идут преклонить колени
Пред святой миллионы людей.

Богородица Дева Мария,
От беды нас укрой, защити.
Ты, родившая сына для Бога,
Нас, детей твоих грешных, прости.

Рождество Пресвятой Богородицы
Веру в душах пускай возродит,
Богоматери сила святая
На добро пусть нас благословит.

Рождество Пресвятой Богородицы

***
Рождество Пресвятой Богородицы —
Праздник светлый, великий и радостный.
В честь достойнейшей именинницы
Колокольный звон слышен, благостный!

С этим праздником вас поздравляю я.
Пусть в душе вашей вера живет.
Вам огромного счастья желаю я.
Пусть всегда и во всём вам везет!

Рождество Пресвятой Богородицы

***
В этот день случилось чудо
В Назарете у семьи,
Появилось воплощение
Веры, света и любви.

Та, что стала пресвятою,
В грешный мир тогда пришла
И с красивою душою
Мир с собою принесла.

Рождество святой Марии —
То начало всех начал,
Чтобы каждый свято верил,
Голос сердца не молчал.

***
Сияньем небо озарилось —
В этот день Богородица родилась!
С праздником всех поздравляем,
Мира, здравия желаем.
С образом её живём,
Веру в сердце мы несём.
Наши души береги,
Нас спаси и сохрани!

Рождество Пресвятой Богородицы

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