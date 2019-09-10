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Рождество Пресвятой Богородицы: открытки и поздравления с праздником

21 сентября христиане восточного обряда отмечают Рождество Пресвятой Богородицы (в народе — Вторая Пречистая).

«ФАКТЫ» собрали для вас открытки и красивые поздравления с праздником.

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Светлой верой душа пусть наполнится.

Вам — любви, доброты и терпения,

Чтоб ушли все подальше сомнения.

Чтоб сияло вам счастье прекрасное,

Не настало бы время ненастное.

И здоровы чтоб были все близкие,

Согревало бы солнце лучистое!

***

Рождество Пресвятой Богородицы,

Поздравляю я с праздником вас,

Пусть всегда хранит вас Мария,

Пусть спасает в невзгодах не раз.

Пусть укроет от боли и горести

Материнским, уютным теплом,

Пусть наполнит любовью и радостью

Вашу душу, сердце и дом.

***

В Рождество Пресвятой Богородицы

В храмах сотни горят свечей,

И идут преклонить колени

Пред святой миллионы людей.

Богородица Дева Мария,

От беды нас укрой, защити.

Ты, родившая сына для Бога,

Нас, детей твоих грешных, прости.

Рождество Пресвятой Богородицы

Веру в душах пускай возродит,

Богоматери сила святая

На добро пусть нас благословит.

***

Рождество Пресвятой Богородицы —

Праздник светлый, великий и радостный.

В честь достойнейшей именинницы

Колокольный звон слышен, благостный!

С этим праздником вас поздравляю я.

Пусть в душе вашей вера живет.

Вам огромного счастья желаю я.

Пусть всегда и во всём вам везет!

***

В этот день случилось чудо

В Назарете у семьи,

Появилось воплощение

Веры, света и любви.

Та, что стала пресвятою,

В грешный мир тогда пришла

И с красивою душою

Мир с собою принесла.

Рождество святой Марии —

То начало всех начал,

Чтобы каждый свято верил,

Голос сердца не молчал.

***

Сияньем небо озарилось —

В этот день Богородица родилась!

С праздником всех поздравляем,

Мира, здравия желаем.

С образом её живём,

Веру в сердце мы несём.

Наши души береги,

Нас спаси и сохрани!

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