Рождество Пресвятой Богородицы: короткие поздравления, смс и музыкальные открытки

Общество и люди

21 сентября отмечается великий двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

«ФАКТЫ» собрали для вас короткие поздравления, смс и музыкальные открытки, которые понравятся вашим родным и друзьям.

От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!

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С Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы молитвы к Богу были услышаны, чтобы каждый день случалось чудо, чтобы Господь протянул руку помощи в минуту тягот, а Ангел стоял за твоим плечом в моменты радостей.

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С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю тебя всей душой!

Пусть она о тебе позаботится,

Чтобы беды прошли стороной!

Только мира, здоровья, удачи

Я желаю тебе в этот час

И достатка большого в придачу,

И счастливых, сияющих глаз!

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С Рождеством Богородицы поздравляем,

Искренне, от души желаем:

В жизни только теплоты,

Чистой, большой любви.

Чудо Богородица подарит,

Теплом священным одарит.

Сбережет она здоровье,

И в душе создаст покой.

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Спешу тебя поздравить с Рождеством Богородицы и пожелать добра, любви, удачи и безграничного счастья! Пускай этот светлый праздник принесет много положительных эмоций и искренних улыбок! Желаю тебе жить в гармонии с собой и наслаждаться жизнью!

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