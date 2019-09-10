Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы и красивые открытки

Общество и люди

В субботу, 21 сентября, празднуют Рождество Пресвятой Богородицы (Вторую Пречистую).

«ФАКТЫ» собрали для вас поздравления и открытки, которые понравятся вашим близким.

С Рождеством Пресвятой Богородицы,

От души поздравляю я Вас.

И что искренне сердцем Вы просите,

Все исполнится пусть в этот час.

На душе Вам желаю спокойствия,

Мыслей добрых и светлых всегда.

И здоровье чтобы не беспокоило,

Стороной обходила беда.

***

В Рождество Пресвятой Богородицы

В семьи пусть благодать снизойдет,

Пусть желания ваши исполнятся,

Ангел крылья свои распахнет.

Пусть с любовью, надеждой и верой

В вашем сердце молитва звучит,

Богородица Дева Мария

На добро пусть вас благословит.

***

В Рождество Пресвятой Богородицы

Я тебе от души пожелаю —

Пусть мечты и желанья исполнятся,

Жизнь наполнится счастьем до края.

Пусть Господь тебя верой окутает,

Добрый ангел от бед защитит,

И ты чувствуешь с каждой минутою —

Светлый дух над землею летит.

***

Спаси и сохрани нас, Пресвятая Богородица!

Пусть дороги у людей хороших сходятся,

Пусть не иссякнет на земле твой свет,

Дай всем счастливых, долгих лет!

Пусть радость и добро зло побеждают,

Молитвы твои людям помогают,

Всем светлых, чистых мыслей,

Жизнь проживать не просто, а со смыслом!

***

По воле Божьей родила

Ты Сына в день назначенный,

Поверила и все смогла,

Что Богом предназначено!

Мы Богородицей тебя

С улыбкой величаем,

Величие свое даря,

Тебя мы почитаем!

Ты заслужила всех похвал

И Господом назначена,

Что Он в твоих объятьях спал,

Тобой было оплачено…

Друзья мои, так будем мы

В Иисуса твердо верить,

Ведь жизнь реальность, а не сны,

И Он открыл нам двери!

***

Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю светлого и доброго пути по жизни, на котором ты будешь встречать только хороших людей, желаю чистых и благих помыслов души, которыми ты будешь делать свою жизнь счастливей и радостней. Пусть каждый день приносит благодать и умиротворённость, пусть Пресвятая Богородица защитит от лиха и бед.

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