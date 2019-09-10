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Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы и красивые открытки
В субботу, 21 сентября, празднуют Рождество Пресвятой Богородицы (Вторую Пречистую).
«ФАКТЫ» собрали для вас поздравления и открытки, которые понравятся вашим близким.
С Рождеством Пресвятой Богородицы,
От души поздравляю я Вас.
И что искренне сердцем Вы просите,
Все исполнится пусть в этот час.
На душе Вам желаю спокойствия,
Мыслей добрых и светлых всегда.
И здоровье чтобы не беспокоило,
Стороной обходила беда.
***
В Рождество Пресвятой Богородицы
В семьи пусть благодать снизойдет,
Пусть желания ваши исполнятся,
Ангел крылья свои распахнет.
Пусть с любовью, надеждой и верой
В вашем сердце молитва звучит,
Богородица Дева Мария
На добро пусть вас благословит.
***
В Рождество Пресвятой Богородицы
Я тебе от души пожелаю —
Пусть мечты и желанья исполнятся,
Жизнь наполнится счастьем до края.
Пусть Господь тебя верой окутает,
Добрый ангел от бед защитит,
И ты чувствуешь с каждой минутою —
Светлый дух над землею летит.
***
Спаси и сохрани нас, Пресвятая Богородица!
Пусть дороги у людей хороших сходятся,
Пусть не иссякнет на земле твой свет,
Дай всем счастливых, долгих лет!
Пусть радость и добро зло побеждают,
Молитвы твои людям помогают,
Всем светлых, чистых мыслей,
Жизнь проживать не просто, а со смыслом!
***
По воле Божьей родила
Ты Сына в день назначенный,
Поверила и все смогла,
Что Богом предназначено!
Мы Богородицей тебя
С улыбкой величаем,
Величие свое даря,
Тебя мы почитаем!
Ты заслужила всех похвал
И Господом назначена,
Что Он в твоих объятьях спал,
Тобой было оплачено…
Друзья мои, так будем мы
В Иисуса твердо верить,
Ведь жизнь реальность, а не сны,
И Он открыл нам двери!
***
Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю светлого и доброго пути по жизни, на котором ты будешь встречать только хороших людей, желаю чистых и благих помыслов души, которыми ты будешь делать свою жизнь счастливей и радостней. Пусть каждый день приносит благодать и умиротворённость, пусть Пресвятая Богородица защитит от лиха и бед.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..