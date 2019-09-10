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Украина

«Это болото»: Сенцов сделал мощное заявление о России и Путине

14:43 10 сентября 2019 119
сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Политическая ситуация в России — это болото, и изменения там маловероятны. Об этом заявил украинский режиссер Олег Сенцов на своей первой пресс-конференции после освобождения из российской колонии.

Сенцов признал, что в 2014 году после Майдана был полон надежд на такие же перемены в России, но после пяти лет в заключении, был вынужден согласиться со скептиками. «Люди, которые давно уже живут в России, говорят: „Нет, здесь ничего не происходит, это болото“. А мне казалось, что нет. Я пробыл там пять лет. Да, к сожалению, это болото».

«Большинству все равно, им все равно вообще. Ничего не волнует. Кто-то запуган, но таких людей не много. Кто-то против сильно, но их тоже немного. Но большинству просто все равно… Люди, которые хотят нормально жить, в России тоже есть. Но их очень мало», — отметил режиссер.

Сенцов видит шансы на смену кремлевской верхушки и превращение России в цивилизованную страну, но ни сценарий, ни сроки прогнозировать не готов. «Никто не может прогнозировать революцию, с помощью которой Владимир Путин уйдет на пенсию, скажем так. Конечно, лучше бы в Гааге его увидеть, но возможно не получится. Мы не знаем, что будет дальше. Я надеюсь, что у них что-то произойдет, и страна станет более цивилизованней», — подытожил бывший политзаключенный.

Напомним, 7 сентября в Украину из российских СИЗО и колоний вернулись 35 украинцев: политзаключенные и находившиеся в СИЗО военнопленные моряки.

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