- 14:43 «Это болото»: Сенцов сделал мощное заявление о России и Путине
- 14:39 На Донбассе поймали вооруженного сообщника боевиков «ЛНР»
- 14:27 В Киеве из-за планового ремонта на сетях отключат воду (адреса)
- 14:05 У Путина высказались о возможности нового обмена пленными
- 13:59 Рада в первом чтении поддержала закон, разрешающий НАБУ и ГБР проводить прослушку
- 13:38 Водитель школьного автобуса едва не завез детей под поезд: в сети показали шокирующее видео
- 13:37 Волынец потребовал от НАБУ вмешаться в ситуацию с «Центрэнерго»
- 13:35 Зеленский назначил главой Ровенской ОГА бизнесмена Виталия Коваля: что о нем известно
- 13:23 В Украине мелкие монеты выведут из обращения: что важно знать
- 13:12 Вооруженное нападение на полицейских в Житомире: стало известно о задержании организатора
- 13:08 Раскрыто похищение крымскотатарского активиста Аметова, — прокурор АР Крым
- 13:00 «Только на танках»: Сенцов высказался о возвращении в Крым и поездках на Донбасс
«Это болото»: Сенцов сделал мощное заявление о России и Путине
Политическая ситуация в России — это болото, и изменения там маловероятны. Об этом заявил украинский режиссер Олег Сенцов на своей первой пресс-конференции после освобождения из российской колонии.
Сенцов признал, что в 2014 году после Майдана был полон надежд на такие же перемены в России, но после пяти лет в заключении, был вынужден согласиться со скептиками. «Люди, которые давно уже живут в России, говорят: „Нет, здесь ничего не происходит, это болото“. А мне казалось, что нет. Я пробыл там пять лет. Да, к сожалению, это болото».
«Большинству все равно, им все равно вообще. Ничего не волнует. Кто-то запуган, но таких людей не много. Кто-то против сильно, но их тоже немного. Но большинству просто все равно… Люди, которые хотят нормально жить, в России тоже есть. Но их очень мало», — отметил режиссер.
Сенцов видит шансы на смену кремлевской верхушки и превращение России в цивилизованную страну, но ни сценарий, ни сроки прогнозировать не готов. «Никто не может прогнозировать революцию, с помощью которой Владимир Путин уйдет на пенсию, скажем так. Конечно, лучше бы в Гааге его увидеть, но возможно не получится. Мы не знаем, что будет дальше. Я надеюсь, что у них что-то произойдет, и страна станет более цивилизованней», — подытожил бывший политзаключенный.
Напомним, 7 сентября в Украину из российских СИЗО и колоний вернулись 35 украинцев: политзаключенные и находившиеся в СИЗО военнопленные моряки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.