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Украина

На новую редакцию украинского правописания еще раз подали в суд

16:37 10 сентября 2019 45
Человек с блокнотом
Инф. «ФАКТОВ»

Окружной админсуд Киева во второй раз просят признать незаконным и отменить постановление правительства об утверждении украинского правописания в новой редакции.

Как сообщают в пресс-службе суда, истец подчеркивает, что правительство, утверждая постановление, которое было обжаловано, вышло за пределы своих полномочий.

«Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу. Напомним, что в производстве суда уже находится дело по иску к КМУ с таким же требованием — признать противоправной вышеупомянутое постановление правительства. В этом деле судом уже было проведено два подготовительные заседания», — подчеркивают в Окружном админсуде.

Материал о том, какие изменения были введены, читайте на сайте «ФАКТОВ» «Політикиня и членкиня: как изменилось украинское правописание».

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