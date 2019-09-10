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На новую редакцию украинского правописания еще раз подали в суд
Окружной админсуд Киева во второй раз просят признать незаконным и отменить постановление правительства об утверждении украинского правописания в новой редакции.
Как сообщают в пресс-службе суда, истец подчеркивает, что правительство, утверждая постановление, которое было обжаловано, вышло за пределы своих полномочий.
«Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу. Напомним, что в производстве суда уже находится дело по иску к КМУ с таким же требованием — признать противоправной вышеупомянутое постановление правительства. В этом деле судом уже было проведено два подготовительные заседания», — подчеркивают в Окружном админсуде.
Материал о том, какие изменения были введены, читайте на сайте «ФАКТОВ» «Політикиня и членкиня: как изменилось украинское правописание».
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