Серена Уильямс вышла на подиум с двухлетней дочкой: девочка выглядела несчастной (фото)

Стиль жизни

Американская теннисистка Серена Уильямс, проигравшая финал US Open своей сопернице Бьянке Андрееску, вышла на подиуме в рамках Недели моды в Нью-Йорке. 37-летняя спортсменка несла на руках свою двухлетнюю дочку Алексис Олимпию. Девочка выглядела при этом несчастной и нервно озиралась, прижимаясь к матери. Было заметно, что само дефиле, камеры фотографов и толпа незнакомых людей вокруг не доставляют ей ни малейшего удовольствия.

Как пишет издание The Mirror, Уильямс демонстрировала одежду своего собственного бренда Serena. Так, она нарядилась в мини-юбку с принтом под змеиную кожу и с высоким разрезом и в черную прозрачную кружевную блузку. Алексис была в черной футболке, серых шортах и разноцветных кроссовках.

Уильямс родила дочь своему мужу, соучредителю сайта Reddit Алексису Оганяну, 1 сентября 2017 года.

Матч между Уильямс и Андрееску, как ранее сообщали «ФАКТЫ», посетила герцогиня Сассекская Меган Маркл. Серену и Меган связывает близкая дружба. Однако поклонники сочли, что Маркл приносит Уильямс несчастье: легендарная теннисистка уже в третий раз проигрывает в ее присутствии. Недовольны остались и многие фанаты королевской семьи, которые сочли, что Меган нанесла оскорбление королеве Елизавете, прилетев в США вместо того, чтобы воспользоваться приглашением Ее Величества посетить в эти дни ее замок Балморал. Как говорят инсайдеры, Елизавета II была «очень обижена и разочарована» этим решением.

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