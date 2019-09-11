Названа настоящая причина недомогания Анастасии Заворотнюк

Шоу-бизнес



Известная российская актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, у которой якобы диагностировали рак, впервые после длительной паузы появилась в соцсетях. Она опубликовала на своей странице в Instagram странный пост, сопроводив его старой фотографией — кадром из сериала «Моя прекрасная няня».

«Попробуем описать няню Вику тремя эмодзи? И не забывайте смотреть «Мою прекрасную няню», — подписала фото Анастасия и ни слова не сказала о том, почему пропала из поля зрения, не появляется на публике и не публикует новые фото.

В СМИ не смолкают слухи о том, что после рождения дочери Насте поставили страшный диагноз — рак. Сама актриса эти слухи не опровергает и не подтверждает.

Директор Заворотнюк Марина Потапова заверила, что «диагноза „рак мозга“ у нее нет». Она добавила, что актриса чувствует себя нормально и наслаждается поздним материнством. Якобы Настя готовит новые проекты, о которых расскажет позже.

Представитель Заворотнюк посоветовала набраться терпения и дождаться большого интервью актрисы, в котором она обещает рассказать всю правду.

Как сообщает КП, ссылаясь на окружение актрисы, она действительно решила взять паузу. Но это связано не болезнью.

«Она еще не пришла в форму после родов. Актриса заметно прибавила в весе. И это ее угнетает. К тому же, как мне рассказали, Петр недавно узнал про то, что его жена флиртовала с другим мужчиной — одним богатым чеченцем. Это было не сейчас, какое-то время назад, но Пете донесли об этом недавно. И он, видимо, обиделся. Возможно, это какие-то недоброжелатели попытались намеренно вызвать ревность Петра. Из-за этого между супругами произошел разлад. Настя нервничает, переживает, не хочет никого видеть. Так что у нее что-то вроде депрессии, а не рак, как пишут», — пишет КП.

Говорят, Анастасия активно работает над своей формой и обратилась за помощью к диетологу. Это подтвердила актриса Вера Сотникова.

Ранее Анастасия Заворотнюк показала фото с новорожденной дочерью. На снимках актриса выглядит стройной, ее фигура после родов практически не изменилась.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Анастасия Заворотнюк на вопрос о болезни ответила: «Это не слух».

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