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"Бархатный сезон": в сети показали свежие фото пустынного Крымского моста
В сеть выложили свежие фото моста между Россией и аннексированным ею Крымом — в бархатный сезон путепровод, который оккупанты готовят к запуску железнодорожного сообщения, пустует.
«Вчера на мосту аншлаги бархатные… А вообще, кому это нужно? Зачем? С мостом или без моста, уроки Крыма не интересны материку. Как и сам Крым. Как и крымчане…» — пишет на своей страничке в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
Тем временем российские дорожники начали устанавливать на Крымском мосту системы автоматического контроля и управления движением поездов.
Там укладываются кабели и устанавливаются путевые ящики с необходимым оборудованием, формируют контррельсы, которые применяются на железных дорогах, чтобы удержать вагоны от возможного схода, продолжается монтаж стоек освещения и шумозащитных экранов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России, несмотря на предупреждения экспертов, планируют запустить поезда по мосту через Керченский пролив до конца текущего года.
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