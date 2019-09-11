"Бархатный сезон": в сети показали свежие фото пустынного Крымского моста

Украина

В сеть выложили свежие фото моста между Россией и аннексированным ею Крымом — в бархатный сезон путепровод, который оккупанты готовят к запуску железнодорожного сообщения, пустует.

«Вчера на мосту аншлаги бархатные… А вообще, кому это нужно? Зачем? С мостом или без моста, уроки Крыма не интересны материку. Как и сам Крым. Как и крымчане…» — пишет на своей страничке в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

Тем временем российские дорожники начали устанавливать на Крымском мосту системы автоматического контроля и управления движением поездов.

Там укладываются кабели и устанавливаются путевые ящики с необходимым оборудованием, формируют контррельсы, которые применяются на железных дорогах, чтобы удержать вагоны от возможного схода, продолжается монтаж стоек освещения и шумозащитных экранов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России, несмотря на предупреждения экспертов, планируют запустить поезда по мосту через Керченский пролив до конца текущего года.

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