Политика

Конфискация незаконных активов и непризнание выборов в Крыму: что приняла Рада 11 сентября (полное видео заседания)

В среду, 11 сентября Верховная Рада Украины во время пленарного заседания рассмотрела несколько важных документов.

В частности, в первом чтении депутаты поддержали внесенный в повестку дня проект закона о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение, которую ранее отменил Конституционный суд Украины. «За» проголосовали 316 парламентариев.

Также в первом чтении был принят законопроект № 1047 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля». «За» проголосовали 323 депутата.

Кроме того, украинский парламент признал нелегитимными так называемые «выборы», которые российские оккупанты провели в Крыму в воскресенье, 8 сентября. 322 нардепа поддержали соответствующее постановление Верховной Рады, которое представил председатель комитета по вопросам внешней политики нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко.

Напомним, 11 сентября профильный комитет Верховной Рады поддержал представление Зеленского о досрочном прекращении полномочий ЦИК. Председатель Комиссии Татьяна Слипачук считает, что инициатива президента об увольнении членов ЦИК «поставит под сомнение легитимность выборов», которыми «Украина может гордиться».

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