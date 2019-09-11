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Конфискация незаконных активов: Рада поддержала законопроект Зеленского
В среду, 11 сентября, Рада поддержала в первом чтении внесенный в повестку дня проект закона о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение, которую ранее отменил Конституционный суд Украины. «За» проголосовали 316 парламентариев.
На рассмотрение нардепам были представлены — внесенный президентом Владимиром Зеленским «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» (№ 1031), а также два альтернативных, которые представили народные депутаты Ирина Фриз и Александра Устинова.
В первом чтении был принят законопроект Зеленского, который нардепы будут готовить ко второму чтению в сокращенные в два раза сроки.
В частности, документ предлагает дополнить УК положением, устанавливающим уголовную ответственность за незаконное приобретение чиновниками разного уровня активов, стоимость которых на 15 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 гривен х 15 тысяч = 255 тысяч гривен) превышает их законные доходы.
«Законопроектом предлагается на законодательном уровне решить вопрос по обеспечению надлежащего функционирования института о признании необоснованными активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и их взыскания в доход государства, особенности искового производства по делам о признании необоснованными активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и их взыскания в доход государства», — говорится в пояснительной записке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как в феврале 2019 Конституционный суд «забраковал» статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении (статья 368−2), бывший в то время главой государства Петр Порошенко направил в Раду новый законопроект. Однако Рада восьмого созыва не рассмотрела ни этот документ, ни другие проекты законов по этому вопросу.
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