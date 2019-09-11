Украина

Во время следующего обмена пленниками Путин потребует от Украины уступок по Донбассу, — Фейгин

После обмена пленными между Украиной и Россией в формате 35 на 35, когда Кремль получил боевика Цемаха, подозреваемого в катастрофе малазийского «Боинга», в продолжении диалога в этом направлении Москва обязательно выдвинет Киеву новые условия. Это может быть признание особого статуса оккупированных территорий Донбасса и амнистия боевикам. Такое мнение высказал адвокат Марк Фейгин в эфире одного из телеканалов.

«Путин однозначно потребует каких-то уступок. Если в Украине не будет интересующих его людей, значит речь будет идти о каких-то интересах на Донбассе. Например, об особом статусе оккупированных территорий», — считает Фейгин.

Правозащитник отмечает, что на встрече в «нормандском формате» обязательно будут звучать вопросы об особом статусе Донбасса и об амнистии.

«Думаю, именно эти два вопроса будут ключевыми условиями российской стороны», — сказал он.

«Мне кажется, что у украинской стороны нет столько россиян, которых можно было бы обменять. Всех, кого можно, уже отдали. Но это не значит, что обмен не продолжится, поскольку украинская сторона говорит, что к концу года может обменять еще 100 человек, большинство из которых — крымские татары», — добавил адвокат.

По его словам, с крымскими татарами вопрос будет решаться сложно, так как у них есть и украинское, и российское гражданство, которое насильно давали в оккупированном Крыму.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что новый обмен может состояться до конца года.

О непростом выборе, перед которым может оказаться президент Зеленский и вся Украина, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Путин ведет с Украиной циничную игру. Как террорист с родственниками заложников, — Андрей Пионтковский».

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