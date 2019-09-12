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Украина

Зрелище не для слабонервных: в сети показали жуткое видео дороги в Херсонской области

8:46 12 сентября 2019 81
дорога
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине большинство автодорог находится в плачевном состоянии. На некоторых из них почти нет асфальта, ямы иногда достигают глубины около 50 сантиметров, не говоря уже о разметке, нормальных обочинах и освещении. В частности, трассу национального значения Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев водители называют «дорогой смерти»

О трассе Херсон — Снигиревка в Facebook рассказала жительница Херсона Ирина Конрад.

«Трасса Херсон — Снигиревка, 55 километров и 2,5 часа в пути. Это Ужас!!! Нужно ангельское терпение, чтобы одолеть эту дорогу», — написала она.

На ролике видно, что дорога, которая должна быть асфальтированной, напоминает потрескавшуюся после дождя грунтовку. Она густо усеяна трещинами вперемежку с ямами, а с обоих краев — широченные колеи от грузовиков.

Жители Херсонщины подтверждают, что нормальных дорог между городами практически нет и приходится зимой и летом преодолевать препятствия, пока доберешься из одного города в другой.

Ранее «ФАКТЫ» писали об отвратительных дорогах в Полтавской области, где люди даже перекрывали движение, а также о дорогах в Карпатах.

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