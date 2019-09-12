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Нанес сам себе ущерб: политолог указал на серьезный прокол Путина с Цемахом
Переданный России в рамках обмена боевик Владимир Цемах, причастный к катастрофе малайзийского «Боинга», на выдаче которого настаивала Россия, нанес еще один имиджевый урон Кремлю. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил известный публицист и политолог Андрей Пионтковский.
Ведь требуя отдать Цемаха, Путин признал, что боевик — это его человек, то есть что Россия имеет отношение к катастрофе и смерти людей.
«Думаю, что требованием отдать России Цемаха Путин нанес сам себе ущерб. Цемах — один из участников террористического акта, в результате которого погибли 298 невинных людей. Путин тем самым признался, что Цемах — это его человек, следовательно, он, Путин, один из организаторов этого теракта. Что, впрочем, и так уже давно всем ясно», — сказал Пионтковский.
По словам политолога, украинское руководство, отдавая Цемаха, приняло сложное решение. Но при этом Украина вернула домой 35 своих ни в чем не повинных граждан.
«С другой — ясно, что Сенцов будет обречен на мучительную смерть, если Киев станет удерживать Цемаха. Не берусь и не имею права обсуждать решение Киев», — добавил эксперт.
Напомним, помощник президента Зеленского Андрей Ермак, который непосредственно занимался вопросами обмена, считает, что Цемах не является ключевым свидетелем в деле о катастрофе малазийского «Боинга» и его перед отправкой в РФ допросили прокуроры Нидерландов.
Между тем, на Западе были недовольны передачей боевика России. Правительство Нидерландов уже официально потребовало у Кремля его выдачи, так как боевик из статуса свидетеля перешел в статус подозреваемого в деле о катастрофе рейса МН17.
«ФАКТЫ» сообщали, что появилась информация о том, что из Москвы подозреваемый Цемах возвращается на оккупированный Донбасс.
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