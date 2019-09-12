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Закон Зеленского о Плане обороны Украины и отсрочка штрафов за "евробляхи": онлайн-трансляция заседания Рады
В четверг, 12 сентября, парламент должен рассмотреть 17 законопроектов. Проект повестки дня заседания опубликован на сайте Рады. Возможно, парламент также примет решение о роспуске действующего состава ЦИК.
Среди законопроектов, которые будут рассмотрены — изменения в регламент Верховной Рады, штрафы депутатов за прогулы, законодательное регулирование Плана обороны Украины, отсрочка штрафа за «евробляхи», поддержка кинематографа.
Напомним, в среду, 11 сентября Верховная Рада Украины во время пленарного заседания рассмотрела несколько важных документов.
В частности, в первом чтении депутаты поддержали проект закона о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Также в первом чтении был принят законопроект № 1047 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля».
Кроме того, украинский парламент признал нелегитимными так называемые «выборы», которые российские оккупанты провели в Крыму в воскресенье, 8 сентября.
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