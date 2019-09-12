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Виталий Кличко готовится распустить Киевсовет
В четверг, 12 сентября, мэр Киева Виталий Кличко, отставку которого с поста столичной горгосадминистрации согласовал Кабинет министров, заявил о начале консультаций с председателями фракций Киевсовета о досрочном прекращении полномочий.
Такое заявление Виталий Кличко сделал перед началом заседания, на котором не было кворума. Отсутствие депутатов мэр связал попыткой дестабилизации работы столичных властей и «работой», которую проводят с некоторыми членами Киевсовета.
«Кворума, нет, к сожалению. Почему? Потому что „работают“ со многими депутатами. Потому, что подрывают и дестабилизируют работу киевской власти. И это накануне начала отопительного сезона, бюджетного процесса. Когда нужно решать много вопросов по обеспечению жизнедеятельности города», — говорится в сообщении, размещенном на сайте КГГА.
При этом Виталий Кличко добавил, что не явившиеся на работу депутаты будут нести ответственность перед избравшими их киевлянами. «Это, судя по всему, будет уже скоро. Я инициирую консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва», — заявил мэр Киева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виталий Кличко назвал решение правительства, согласившегося с его отставкой с поста руководителя Киевгоргосадминистрации, неконституционным и незаконным, а также вводящим в столице «прямое президентское управление».
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