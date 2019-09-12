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Шоу-бизнес

Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV

14:50 12 сентября 2019 126
MARUV на «Танцях з зірками»
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Эпатажная певица MARUV, которую называют одной из претенденток на победу в шоу «Танці з зірками», удивила неожиданными требованиями к организаторам проекта. В райдере среди прочих условий артистка указала необычный пункт — десять шоколадных яиц с игрушкой внутри. На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички — и все».

Напомним, MARUV выступает на паркете с партнером JAY, которого заставила танцевать на высоченных каблуках. Номера пары зрелищны и эпатажны, но не всегда вызывают восторг судей. Они даже растерялись, когда Анна Корсун (настоящее имя певицы) после выступления подарила им кружевные трусики.

Напомним, после третьего эфира шоу покинули Серега и Аделина. В интервью «ФАКТАМ» она рассказала, что на репетициях била его палкой.

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