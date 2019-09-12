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16 сентября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит хирург-эндокринолог Андрей Коваленко
— Как часто следует проверять узлы в щитовидной железе?
— Это решит эндокринолог совместно со специалистом УЗИ, — отвечает заведующий отделением хирургии Института эндокринологии и обмена веществ имени В. П. Комиссаренко НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Андрей Коваленко. — Если узлы спокойные, достаточно делать УЗИ ежегодно, а при онкологической настороженности — раз в полгода. Также нужно каждый год проверять щитовидную железу жителям тех регионов Украины, которые пострадали в результате аварии на Чернобыльской АЭС. До сих пор число больных раком щитовидной железы увеличивается. Но, к счастью, почти все случаи своевременно выявляют, лечат и летальных исходов практически нет.
— Если подтвержден рак щитовидной железы, нужна немедленная операция?
— Это не аппендицит, при котором требуется неотложное вмешательство. Мы должны успокоить встревоженного человека, поговорить с ним, причем не раз. Объяснить, насколько опухоль опасна, каким будет вмешательство: удалим лишь часть щитовидной железы или всю, нужно ли будет лечение радиоактивным йодом.
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— Что нового появилось в борьбе с раком щитовидной железы?
— Молекулярная диагностика, которую мы начали внедрять. Из клеточного материала выделяем генетические маркеры злокачественной опухоли и «рисуем» ее молекулярный портрет. Эта диагностика особенно важна для молодых пациентов, когда цитологическое исследование не дает четкого ответа, есть ли рак. Поэтому иногда приходится делать повторные операции, которых можно избежать, если провести молекулярную диагностику.
В каких случаях удаляют доброкачественный узел? Когда при раке щитовидной железы делают операции, сохраняющие орган? Как лечат рак этого органа у беременных женщин?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 16 сентября, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит хирург-эндокринолог профессор Андрей Евгеньевич Коваленко.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 26 сентября
Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» врач-эндокринолог высшей категории доктор медицинских наук Олеся Зиныч рассказала о признаках нарушения работы щитовидной железы и лечении заболеваний эндокринной системы.
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