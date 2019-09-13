- 09:50 Масштабный пожар на военном полигоне на Харьковщине: в Чугуеве закрыли школу и детский сад
- 09:45 Анонимные обличители коррупции и единый счет для налогов и сборов: заседание Рады 13 сентября (онлайн-трансляция)
- 09:21 В России сделали громкое заявление о завершении войны в Сирии
- 09:08 «Слугу народа» поймали на любопытной переписке о голосовании в Раде
- 08:54 Легкий рецепт десерта панна-котта: быстро и вкусно
- 08:50 SkyUp запустит новый рейс из Львова: куда и за сколько можно будет улететь
- 08:38 "Хуже Дарта Вейдера": Дональд Трамп «забыл», что у него есть сын от Мелании
- 08:25 «Спасали от пьянства и блуда»: в сети показали фото странной акции в России
- 08:12 Свадьба Собчак и Богомолова: невеста показала «обручальные» браслеты
- 08:03 «Вернешься в Луганск — расстреляем»: как 5 лет назад директор детдома сорвала операцию российских пропагандистов
- 08:03 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 7-го тура УПЛ
- 07:52 Пятница, 13-е: как избежать неприятностей
Анонимные обличители коррупции и единый счет для налогов и сборов: заседание Рады 13 сентября (онлайн-трансляция)
В пятницу, 13 сентября, народные депутаты Украины рассмотрят президентский законопроект, который Владимир Зеленский обозначил как безотлагательный, касающийся борьбы с коррупцией. В нем, в частности, идет речь об обличителях, в том числе и анонимных, которые, кстати, могут получать 10% от украденной или неэффективно использованной суммы.
В повестке дня данный вопрос — проект закона «О внесении изменений в Закон Украины „О предотвращении коррупции“ относительно обличителей коррупции» — стоит первым.
В документе не только даются определения «обличителям коррупции» и каналам, по которым может передаваться информация в компетентные органы, но и детально расписаны гарантии людям, которые будут сообщать о коррупционных преступлениях.
В частности, содержится положение о том, что обличитель коррупции может рассчитывать на вознаграждение и освобождение от юридической ответственности «в определенных законом случаях». Им также обещают защиту и, в случае чего, юридическую помощь и возмещение судебных расходов, если это потребуется. «Права и гарантии защиты обличителей распространяются на близких лиц обличителя», — говорится в документе.
Также в повестке дня два законопроекта, касающихся изменения налогового законодательства. Речь идет о предложении создать единый счет для уплаты налогов и сборов, а также единого взноса на обязательное госстрахование. Рассмотрят народные депутаты и документ, которым предлагается признать утратившим силу Закон «О перечне объектов права госсобственности, которые не подлежат приватизации».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховной Раде не удалось принять закон о том, чтобы одним махом упразднить всю нормативно-правовую базу времен СССР. За этот документ проголосовали лишь 210 депутатов монобольшинства и четыре внефракционных нардепа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.