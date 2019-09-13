Украина

В пятницу, 13 сентября, народные депутаты Украины рассмотрят президентский законопроект, который Владимир Зеленский обозначил как безотлагательный, касающийся борьбы с коррупцией. В нем, в частности, идет речь об обличителях, в том числе и анонимных, которые, кстати, могут получать 10% от украденной или неэффективно использованной суммы.

В повестке дня данный вопрос — проект закона «О внесении изменений в Закон Украины „О предотвращении коррупции“ относительно обличителей коррупции» — стоит первым.

В документе не только даются определения «обличителям коррупции» и каналам, по которым может передаваться информация в компетентные органы, но и детально расписаны гарантии людям, которые будут сообщать о коррупционных преступлениях.

В частности, содержится положение о том, что обличитель коррупции может рассчитывать на вознаграждение и освобождение от юридической ответственности «в определенных законом случаях». Им также обещают защиту и, в случае чего, юридическую помощь и возмещение судебных расходов, если это потребуется. «Права и гарантии защиты обличителей распространяются на близких лиц обличителя», — говорится в документе.

Также в повестке дня два законопроекта, касающихся изменения налогового законодательства. Речь идет о предложении создать единый счет для уплаты налогов и сборов, а также единого взноса на обязательное госстрахование. Рассмотрят народные депутаты и документ, которым предлагается признать утратившим силу Закон «О перечне объектов права госсобственности, которые не подлежат приватизации».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховной Раде не удалось принять закон о том, чтобы одним махом упразднить всю нормативно-правовую базу времен СССР. За этот документ проголосовали лишь 210 депутатов монобольшинства и четыре внефракционных нардепа.

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