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Как оформить ДТП без полиции по европротоколу и каких ошибок при этом избежать

В Украине уже несколько лет существует возможность оформить ДТП без полиции с помощью так называемого европротокола (причем не только на бумаге, но и в электронной версии). Однако большинство водителей по-прежнему вызывают на место происшествия патрульных. При этом зачастую участникам аварии приходится длительное время ожидать их на дороге, тратя уйму личного времени и провоцируя серьезные проблемы с трафиком. А ведь в случае легких аварий быстрее и удобнее решить проблему компенсаций цивилизованно и по-европейски. Теперь можно не волноваться и по поводу компенсации повреждений — предлагаемая по закону страховая сумма на сегодняшний день реально их покрывает.

«Максимальная сумма выплат по европротоколу в Украине составляет 50 тысяч гривен»

Согласно статистике полиции, более чем в 80 процентах ДТП, зафиксированных в Украине, обходится без пострадавших, повреждаются лишь автомобили. Большинство таких аварий, особенно произошедшие в крупных городах, легкие — так называемые «стуканчики», при которых остаются царапины на бамперах или кузове автомобилей. Во всех западноевропейских странах в таких случаях участники ДТП очень быстро решают проблему, составляя европротоколы и разъезжаясь по своим делам. Оформление не только не отнимает много времени, но и не мешает остальным участникам движения.

Возможность оформить европротокол существует и в Украине, причем уже очень давно — с 2011 года. Вместе с тем эта практика не пользуется популярностью у наших автомобилистов. Некоторые даже не слышали о ее существовании, другие не понимают, на какую сумму компенсации могут рассчитывать. Немало водителей, зная, как правильно пользоваться европротоколом, боятся допустить ошибки и остаться впоследствии без выплат от страховой компании.

О ключевых особенностях использования европротокола и подводных камнях, связанных с этой процедурой, нам рассказал бизнес-партнер одной из ведущих страховых компаний Украины Юрий Негрей.

— Начнем с основного вопроса — какая максимальная сумма компенсации в случае оформления ДТП с помощью европротокола установлена на сегодня?

— С 2016 года максимальная сумма выплат по европротоколу в Украине составляет 50 тысяч гривен. Она довольно внушительная и способна покрыть большинство легких аварий. Напомню, что до 2016 года «максималка» была вдвое меньше — 25 тысяч гривен, а когда европротокол только вступил в силу (с 2001 по 2013 год) — всего 10 тысяч гривен. Увеличение максимального лимита позволило заметно повысить спрос на использование европротокола. Так, согласно данным Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ), за первый квартал 2019 года страховщиками ОСАГО было урегулировано 32 788 страховых требований, из них 11 818 — с применением европротокола. То есть более 34 процентов пострадавших в ДТП получили выплаты с помощью этого документа. А это почти на 40 процентов больше, чем в первом квартале 2018 года. Что, конечно, свидетельствует о росте доверия украинских водителей к оформлению ДТП с помощью европротокола. Причем львиная доля выплаченных компенсаций (9 853) — до 15 тысяч гривен. Более серьезных выплат заметно меньше: 1496 — на суммы от 15 до 30 тысяч гривен и всего 496 — от 30 до 50 тысяч гривен.

— По какому виду страхования выплаты осуществляются быстрее — по «автогражданке» или европротоколу?

— Отличий в сроках выплат нет. Согласно статье 36 Закона Украины «Об ОСАГО», страховщик обязан не позднее 90 дней после получения заявления принять решение о выплате страховки и выплатить компенсацию. То есть в течение этих 90 дней деньги уже должны поступить на счет страхователя.

Но на практике выплаты по европротоколу осуществляются быстрее. По данным МТСБУ, в срок до 30 дней от даты ДТП в среднем по «автогражданке» делается более 22 процентов выплат, а по европротоколу — 36 процентов. За период до 60 дней в среднем по «автогражданке» осуществляется 54,8 процента всех выплат, а по европротоколу — 73,6 процента. Таким образом, получается, что большинство выплат по европротоколу осуществляются быстрее, чем обязывает закон.

«Оформление ДТП без участия полицейских позволяет виновнику аварии избежать административной ответственности за порчу чужого имущества»

— Напомните, пожалуйста, читателям «ФАКТОВ», в каких случаях при ДТП можно воспользоваться упрощенным способом его оформления, без полиции?

— Оформить дорожно-транспортное происшествие с помощью европротокола можно не во всех случаях, а только при соблюдении нескольких важных условий: у всех участников ДТП есть полисы «автогражданки», в аварии нанесен только материальный ущерб и нет пострадавших людей, участники происшествия пришли к согласию относительно обстоятельств ДТП (один из водителей признает свою вину), все участники аварии трезвые и у них отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или другого опьянения либо пребывания под воздействием лекарственных препаратов.

Если хоть одно из перечисленных условий не соблюдено, аварию придется оформлять традиционным способом — вызывая работников патрульной полиции. Впрочем, при любых обстоятельствах решение о выезде представителей полиции на место ДТП принимают его участники. Если они хотят, чтобы авария оформлялась по привычным правилам, то стражи порядка не имеют права отказывать им в выезде на место аварии и в оформлении соответствующего протокола.

Еще одно важное преимущество европротокола — он позволяет виновнику аварии избежать административной ответственности за порчу чужого имущества в результате ДТП, так как сам факт происшествия правоохранители не фиксируют. Если принято решение воспользоваться европротоколом, то участники происшествия освобождаются от обязанности информировать соответствующее подразделение Национальной полиции Украины о ДТП, после оформления европротокола имеют право покинуть место происшествия, должны не позднее трех рабочих дней с даты аварии обратиться со своим экземпляром заполненного европротокола к страховщику, с которым заключали договор «автогражданки».

Страховщики в свою очередь не имеют права требовать дополнительный протокол от полиции, если страхователь (участник ДТП) предъявил им свой экземпляр европротокола.

— В каких случаях страховые компании могут отказать в выплате возмещения? Назовите типичные ошибки, которые совершают водители при оформлении европротокола.

— В моей практике водители чаще всего ошибаются, заполняя такие пункты европротокола:

Пункты 3 и 4 «Угроза жизни и здоровью» и «Вред, причиненный имуществу». Водители не понимают, что здесь нужно отметить не только «да» или «нет», но и указать, что у участников аварии нет претензий по состоянию здоровья. А что касается повреждения имущества, нужно дать ответ, пострадали ли в ходе аварии другие автомобили, кроме тех, по которым составляется европротокол.

Пункт 6 «Страхователь». В нем участники ДТП вместо фамилии страхователя, который оформлял полис ОСАГО на данное транспортное средство, часто указывают свою фамилию (неправильно, если за рулем в момент аварии был не владелец транспорта).

Пункт 8 «Покрывает полис вред технического средства?» Водители довольно часто пишут «да», думая о размере выплаты по «автогражданке», хотя на самом деле этот пункт имеет в виду полис КАСКО.

Пункт 12 «Обстоятельства ДТП». Неправильно отмечают поля с обстоятельствами, имеющими отношение к происшествию. Здесь нужно четко назвать причины аварии.

Кстати, хочу сообщить важную информацию для тех, кто хочет воспользоваться европротоколом, но не решается из-за страха допустить ошибку. В Украине введен в действие электронный европротокол, который позволяет оформить этот документ с помощью электронного гаджета (смартфона, планшета или ноутбука), имеющего доступ к Интернету. Воспользоваться подобной услугой легко — для этого нужно зайти по адресу: https://dtp.mtsbu.ua и заполнить документ, поочередно отвечая на вопросы соответствующих его разделов. Более того, на этой же странице размещена демонстрационная версия заполнения европротокола, на которой можно ознакомиться с особенностями электронного документа и потренироваться в его оформлении. В дальнейшем электронный европротокол из МТСБУ переправляется в страховые компании участников происшествия, а его копии отсылаются водителям на электронную почту. При заполнении нужно указать номер своего идентификационного кода, который в том числе можно найти в своем полисе «автогражданки».

«Прежде чем начать заполнение документа, нужно сфотографировать место аварии и транспортные средства»

— Если участники ДТП все же захотят оформить бумажную версию европротокола, как это правильно сделать?

— Напомню, что бумажные бланки европротоколов бесплатно выдаются страхователям при оформлении ими полиса ОСАГО. Если они используют свой бланк, то в любой момент смогут получить его повторно в офисе своей страховой компании.

Европротокол состоит из трех листов: титульного, оригинала и копии. Заполнять их следует разборчиво, шариковой ручкой и желательно печатными буквами. Выбор колонки участников происшествия (желтая или голубая) не имеет значения. При оформлении европротокола можно заполнить только один комплект документов, имеющийся у одного из участников происшествия. Использовать каждому свой документ нет необходимости. Но прежде чем начать заполнение, нужно сфотографировать место аварии и транспортные средства, задействованные в ней, на любой электронный гаджет (фотоаппарат, смартфон, планшет).

Объясню вкратце, что конкретно нужно указывать в соответствующих пунктах бланка европротокола. В верхней его части (1—5-й пункты) необходимо вписать дату и время ДТП, место происшествия, отметить, причинен ли ущерб жизни и здоровью людей, другому имуществу, кроме попавших в аварию автомобилей, а также данные свидетелей (ФИО, адрес, телефон), если таковые были, или указать, что свидетели отсутствуют.

В пунктах 6—8 указывается информация о водителях — ФИО, реквизиты водительских прав, адрес фактического проживания, номер телефона или электронный адрес (е-mail), а также марка, номер и страна регистрации авто; вносятся данные о полисах ОСАГО и «зеленой карты» (если есть). Поле «да» пункта 8 «Покрывает полис ущерб транспортному средству?» обозначается знаком «Х» при наличии договора добровольного страхования наземных транспортных средств (КАСКО).

В пунктах 10—11 участники ДТП должны на изображениях мотоцикла, авто или автобуса стрелкой указать место удара, а потом кратко описать основные видимые повреждения своих транспортных средств, изложить замечания по поводу аварии, а также поставить свои подписи.

В пункте 12 необходимо указать обстоятельства ДТП. В бланке перечислены 17 наиболее типичных ситуаций, при которых происходят аварии. Например, во время заезда на парковку, обгона или смены полосы движения, поворота влево или вправо, при нарушении требования знака преимущества движения либо при выезде на красный свет.

После этого нужно нарисовать схему аварии в специально отведенном для этого месте в бланке: схематически показать дорожную разметку, обозначить транспортные средства и указать стрелками направление их движения в момент столкновения, а также изобразить дорожные знаки, светофоры (если есть) и подписать названия улиц.

Разделять листы европротокола для каждого из водителей можно только после окончательного его заполнения, проверки и подписания. При наличии ошибок или исправлений необходимо уже более аккуратно заполнить другой бланк документа, имеющийся у второго участника происшествия.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», с 21 сентября 2019 года в Украине вводятся новые полисы обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев («автогражданка»).

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