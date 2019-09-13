Житейские истории

— Год назад мы с мужем Вадимом купили ретроавтомобиль «Волга» 1970-х годов выпуска, чтобы с маленьким сыном Любомиром отправиться в поездку вокруг земного шара, — говорит путешественница из Киева 32-летняя Анна Гриненко. — К этому времени у нас за плечами были путешествия на Шри-Ланку (отправились туда, когда Любомирчику еще и года не было), в Хорватию, по странам Прибалтики и продолжавшаяся полгода поездка по Соединенным Штатам и государствам Латинской Америки. Кстати, мы с мужем решили, что дни рождения Любомирчика будем встречать за рубежом. Так вот, по нашим подсчетам, в кругосветном путешествии «Волге» предстояло преодолеть порядка 50 тысяч километров. У нас не было ясного представления о техническом состоянии автомобиля, поэтому решили его испытать — объездили на нем половину Украины. Но проект кругосветки пришлось отложить — я забеременела. Первенца Любомира я родила в Киеве в государственном роддоме. Не вдаваясь в подробности, скажу, что пребывание в нем оставило тяжелые воспоминания. Так что, когда забеременела во второй раз, решила рожать за границей. У меня возникла идея совместить роды с путешествием всей семьей. Выбрала Турцию по нескольким причинам: во-первых, там отличная медицина, во-вторых, зимой, когда мы туда собрались, в этой стране погода, как у нас весной, доступны качественные овощи и фрукты, плюс к этому — море. Муж план поддержал. Мы взяли в аренду у его друга серебристый трейлер-прицеп (дом на колесах). И в конце 2018 года, когда до родов оставалось четыре месяца, всей семьей отправились в Турцию на ретро-«Волге». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о самом маленьком в Украине путешественнике — полуторагодовалом Денисе Чепурном из Киева, который вместе с родителями обогнул земной шар.

«Готовить сложные блюда в нашем доме на колесах возможности не было, поэтому питались простой и здоровой пищей: кус-кус, гречка, рис, яичница, сыр, салаты, фрукты»

— Мы тогда поехали в самую теплую часть Турции на побережье Средиземного моря, — говорит муж Анны Гриненко Вадим. — Маршрут проложили через Румынию и Болгарию. Когда спустя месяц добрались до юга Турции, продолжили путешествие — поехали вдоль берега Средиземного моря. Наши ожидания оправдались: погода была весенней (правда, время от времени обрушивались проливные дожди, продолжавшиеся по несколько дней). Хотя температура воды в море была 12 градусов, меня это не останавливало — купался. Правда, если честно, «бубенчики» сводило холодом.

«Мы взяли в аренду у друга серебристый трейлер-прицеп и за четыре месяца до родов всей семьей отправились в Турцию на ретро-«Волге», - говорит Анна

Поразило отношение к нам местных жителей — исключительно доброжелательное. Вот яркий тому пример: мы собрались поесть и накрыли на улице походный столик. Подходит незнакомый человек и говорит: «Вы садитесь завтракать, а я как раз хлеба купил. Разрешите поделиться с вами». Смотрю на этого мужчину и понимаю: он предлагает хлеб от чистого сердца. Этот случай нас с женой очень растрогал.

Знаете, когда мы отправляемся в дальнюю дорогу, я кладу в салоне машины мачете — для самообороны. Уже на третий день путешествия по Турции забросил этот предмет в дальний угол багажника — стало ясно, что в этой стране совершенно безопасно.

Турки обожают детей — не только своих, но и чужих. Где бы мы ни появлялись, люди нас радостно приветствовали, особенно четырехлетнего Любомирчика. А еще большой интерес у мужчин вызывал наш ретроавтомобиль. Поехали бы мы на обычной машине, к нам было бы не так много внимания.

— Значительная часть дороги, по которой мы ехали вдоль Средиземного моря, проходит по горам, — говорит Анна. — Однажды после захода солнца мы заехали в какое-то селение и никак не могли отыскать место, чтобы остановиться на ночлег. Нашли на карте ближайшую гостиницу и поехали к ней. Лил дождь, дорога становилась все круче и все более сужалась. Тут нужно сказать, что наша «Волга» справлялась далеко не со всеми подъемами — машине уже полвека, к тому же она тянула за собой дом на колесах. Вот и на этот раз в какой-то момент она забуксовала и начала съезжать назад. Я сидела с Любомирчиком на заднем сиденье. Вадим выпалил: «Выскакивай из машины и затяни ручку ручного тормоза на трейлере!» Я бросилась на улицу под дождь, смотрю, а ручек две! Недолго думая, потянула за обе. Отступила на полшага и вижу: со всех сторон к нам бегут мужчины. Они мигом подперли колеса трейлера камнями, отцепили его от машины. Я была поражена: стояла кромешная тьма, шел ливень, на улице не было ни души. Но как только нам понадобилась помощь, откуда ни возьмись появилось много людей! Причем они мгновенно разобрались в ситуации и справились с ней! Затем завели нас в кафе, где мы поужинали, показали место, где можно было поставить «Волгу» с трейлером и переночевать.

— Ваш дом на колесах оборудован всеми удобствами?

— В нем есть спальные места и газовая плита. А в багажнике «Волги» мы возили бокс-термос для продуктов. Готовить сложные блюда возможности не было, поэтому питались простой и здоровой пищей: кус-кус, гречка, рис, яичница, сыр, салаты, фрукты… Туалета у нас не было, поэтому пользовались уборными на бензозаправках.

«За два месяца до родов мы сняли двухкомнатную квартиру в жилищном комплексе, расположенном на берегу моря»

— Вы заранее решили, где именно в Турции будете рожать?

— Планировали в курортной Анталии, но получилось так, что выбрали клинику в городе Фетхие. Понимаете, у нас не было строго определенного маршрута путешествия. По утрам мы изучали карту и решали, что хотели бы посмотреть. Конечно же, присматривались к родильным домам. В Фетхие познакомились с замечательным отзывчивым врачом Айлой Денерташ и остановили выбор на ней.

— Жить походной жизнью, когда у жены большой срок беременности, рискованно, — говорит Вадим. — Поэтому за два месяца до родов мы сняли двухкомнатную квартиру в жилищном комплексе, расположенном на берегу моря. В курортный сезон аренда такой квартиры обошлась бы примерно в 1000 долларов в месяц, но дело было зимой, мы платили 200 долларов.

— У вас был лимит денег, которые вы могли позволить себе ежедневно тратить?

— Нет, но мы стараемся жить по возможности экономно. Давно вывел для себя формулу: экономя, зарабатываешь. Скажем, когда мы всей семьей отправились в путешествие в США, планировали, что двух тысяч долларов, которые у нас были припасены, хватит на два месяца. Но благодаря бережливости растянули эти деньги на шесть месяцев. В США платили за аренду трейлеров символическую сумму — один доллар. Дело в том, что в Америке есть такая практика: фирмы, которым нужно перегнать дома на колесах, дают возможность сделать это всем желающим и предоставляют им право жить в трейлере во время его доставки в место назначения. Это взаимовыгодно: путешественникам не нужно платить за аренду дома на колесах, а фирме — нанимать водителя для его перегона. При этом устанавливается предельный срок, за который вы должны доставить трейлер в указанный фирмой пункт назначения. Жена в том путешествии поставила задачу не только пересечь США, но и добраться в Южной Америке аж до Аргентины. Я считал, что это нереально. Говорил, что буду доволен, если доедем до Мексики. В действительности получилось ни так, ни эдак: Аргентину мы так и не увидели, зато сумели побывать не только в США и Мексике, но и в Гватемале, Гондурасе, Сальвадоре, Коста-Рике и Панаме. По этим странам передвигались на рейсовых автобусах и пешком. У меня был особый рюкзак для переноски ребенка. Любомирчик там чувствовал себя комфортно. Кстати, у латиноамериканцев не менее восторженное отношение к детям, чем у жителей Турции.

Когда в начале нынешнего года мы отправлялись в Турцию, сдали в аренду нашу киевскую квартиру. Так что у нас был стабильный доход, позволявший комфортно себя чувствовать в финансовом плане.

— Дочку я родила 12 марта, — продолжает Анна. — Вес малышки — четыре килограмма 500 граммов, рост — 54 сантиметра. Я очень благодарна врачу Айле Денерташ и ее коллегам за профессионализм и человечность. К нам приехали мои родители. После родов мы еще месяц жили в Турции. Наше совмещенное с родами путешествие по этой стране продолжалось пять месяцев. А лето мы провели в экологически чистом регионе Украины — на Полтавщине. И вот только недавно вернулись в столицу.

Анна рожала в клинике города Фетхие, где познакомилась с замечательным отзывчивым врачом Айлой Денерташ

— Как получилось, что вы с мужем начали путешествовать с маленьким сыном?

— Путешественниками мы стали во многом благодаря тому, что у нас родился Любомирчик. Расскажу по порядку. Мы с Вадимом познакомились на работе — были офисными служащими. Некоторое время встречались. Поженились, я родила сыночка. Муж с утра до вечера пропадал на работе. Оставаться изо дня в день одной с ребенком очень тяжело. На этой почве начали ссориться. Вспомнили о том, как до свадьбы мечтали о ребенке, о том, что покажем ему мир.

Мы с мужем люди решительные, поэтому с воплощением мечты откладывать не стали. Вадим уволился с работы, и мы купили билеты на Шри-Ланку. Мои родители, услышав об этом, были крайне возмущены. Мол, ребенку еще и года нет, а вы собрались в далекую страну, в которой можно заболеть какой-нибудь тропической болезнью. Но мы почитали отзывы туристов о Шли-Ланке и решили, что бояться нечего.

«После рождения дочки мы еще месяц провели в Турции», — говорит Анна

— Поездка на Шри-Ланку получилась замечательной, особенно нас с Аней порадовало то, как путешествие изменило сына, — говорит Вадим. — До этого он стеснялся чужих людей. На Шри-Ланке местные жители расплывались в радостных улыбках, говорили Любомирчику теплые слова, здоровались за ручку… И сынуля стал отвечать им тем же.

После Шри-Ланки мы с женой приняли решение стать семьей путешественников. Я не пошел на наемную работу, тружусь онлайн (я торговый агент, посредник), к тому же занимаюсь мелкой торговлей. А жена ведет блог в Интернете, и это позволяет зарабатывать немного на рекламе. Наша мечта — поставить дело так, чтобы путешествовать и зарабатывать на этом столько денег, чтобы хватало на жизнь. Каждый день рождения Любомира встречаем в зарубежной стране. Правда, однажды мы сделали исключение из этого правила — чтобы сын увидел снег, на его третий день рождения отправились в Карпаты. Прожили там всю зиму.

В Турции

— Из-за того, что мы постоянно путешествуем, у сына нет ощущения дома, — говорит Анна. — Дом для него везде и нигде. Но при этом мы прививаем ему любовь к родине, воспитываем его украинцем, общаемся с ним исключительно на украинском языке.

— В дороге ребенок не болел?

— В Мексике сын заразился вирусом Коксаки. У нас была хорошая медицинская страховка. За ее счет покрыли расходы на лечение.

Что же касается кругосветного путешествия, то мы его обязательно совершим. Только не втроем, а вчетвером. Опыт Турции показал, что ехать в путешествие вокруг Земли на «Волге"-ветеране не стоит — нужна машина с большими техническими возможностями. Так что «Волгу» продаем, чтобы купить дом на колесах.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о киевлянке Елене Ханчановой, которая стала первой украинкой, преодолевшей в одиночку пешком всю Испанию, повторив Серебряный путь святого Иакова.

Фото со страницы Анны ГРИНЕНКО в Facebook

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