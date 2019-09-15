- 11:55 У футболиста «Шахтера» родился второй сын
- 11:23 Не может дышать: Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
- 11:22 Еще не предел: эксперты предрекли доллару дальнейшее падение
- 11:16 Меган Маркл трогательно поздравила принца Гарри с 35-летием и показала их новое семейное фото
- 11:15 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 10:59 «Когда тебя обошел стороной катафалк»: бывший муж Собчак показал веселый танец
- 10:58 Назвались сотрудниками спецслужб: в Польше задержали "янтарных" контрабандистов из Украины
- 10:48 Гэтжи эффектно нокаутировал Серроне в UFC и хочет боя с Хабибом
- 10:31 Настоящий крах: стало известно, зачем боевики задумали перепись населения на оккупированном Донбассе
- 10:22 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 10:17 «Год учился делать классные йогурты и сыры»: как выпускник американского университета стал в Украине фермером
- 10:01 Кому повезет больше: гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака
Меган Маркл трогательно поздравила принца Гарри с 35-летием и показала их новое семейное фото (фото)
Сегодня, 15 сентября, британский принц Гарри празднует свое 35-летие. Герцогиня Сассекская Меган Маркл трогательно поздравила мужа с юбилеем. На их официальной странице в Instagram она разместила коллаж из его снимков — начиная с самого раннего детства, на котором Гарри изображен со своей матерью Дианой, и до недавнего семейного фото, сделанного на крестинах Арчи. Причем эта фотография принца с женой и сыном еще ни разу не публиковалась.
Меган также назвала Гарри в сопровождающем коллаже посте «лучшим мужем и самым изумительным отцом». «Мы любим тебя! Счастливейшего дня рождения!», — написала бывшая американская актриса.
Днем ранее Гарри посетил школу в городе Лутон и на вопрос одного из учеников, как там поживает Арчи, ответил, что с его сыном все хорошо, и что он «становится таким большим».
А Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали на странице Кенсингтонского дворца фотографию улыбающихся друг другу братьев-принцев, достаортчно сухо пожелав счастливого дня рождения герцогу Сассекскому.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган и Гарри назвали перепланировку сада Фрогмор-коттеджа вопросом «национальной безопасности».
Читайте также: Меган Маркл помогла своему племяннику заработать миллионы долларов на продаже марихуаны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!