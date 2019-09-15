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Меган Маркл трогательно поздравила принца Гарри с 35-летием и показала их новое семейное фото (фото)

Сегодня, 15 сентября, британский принц Гарри празднует свое 35-летие. Герцогиня Сассекская Меган Маркл трогательно поздравила мужа с юбилеем. На их официальной странице в Instagram она разместила коллаж из его снимков — начиная с самого раннего детства, на котором Гарри изображен со своей матерью Дианой, и до недавнего семейного фото, сделанного на крестинах Арчи. Причем эта фотография принца с женой и сыном еще ни разу не публиковалась.

Меган также назвала Гарри в сопровождающем коллаже посте «лучшим мужем и самым изумительным отцом». «Мы любим тебя! Счастливейшего дня рождения!», — написала бывшая американская актриса.

Днем ранее Гарри посетил школу в городе Лутон и на вопрос одного из учеников, как там поживает Арчи, ответил, что с его сыном все хорошо, и что он «становится таким большим».

А Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали на странице Кенсингтонского дворца фотографию улыбающихся друг другу братьев-принцев, достаортчно сухо пожелав счастливого дня рождения герцогу Сассекскому.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган и Гарри назвали перепланировку сада Фрогмор-коттеджа вопросом «национальной безопасности».

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