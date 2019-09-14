Шоу-бизнес

Шелковое белье, фарфор и мебель: что дарили Собчак на свадьбу (фото)

В пятницу, 13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли пышную эпатажную свадьбу, похожую на отлично режиссированный мюзикл. Молодые эффектно подкатили к Грибоедовскому ЗАГСу на черном катафалке, лежа в красных гвоздиках. На венчание Ксения и Константин отправились в открытой карете. А гуляли в Музее Москвы, где собрался едва не весь шоу-бизнес. Ксения заранее подготовила список подарков. Она просила дарить ей мебель, вазы, фарфоровый сервиз, предметы декора для их с Константином нового дома в Подмосковье. Стоит отметить, подарки весьма не дешевые.

Самый дорогой в списке — эксклюзивный фарфоровый сервиз стоимостью почти 400 тысяч гривен.

Также Ксения заказала наборы итальянского постельного белья стоимостью 236 и 135 тысяч гривен.

Интерьер нового дома Собчак украсит оригинальный дизайнерский столик за 126 тысяч гривен.



Напомним,торжество на 300 гостей устроили в готическом стиле. На свадьбе Ксения Собчак удивила гостей эротичным танцем в белье под песню «Войди в меня».

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