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Шелковое белье, фарфор и мебель: что дарили Собчак на свадьбу (фото)
В пятницу, 13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли пышную эпатажную свадьбу, похожую на отлично режиссированный мюзикл. Молодые эффектно подкатили к Грибоедовскому ЗАГСу на черном катафалке, лежа в красных гвоздиках. На венчание Ксения и Константин отправились в открытой карете. А гуляли в Музее Москвы, где собрался едва не весь шоу-бизнес. Ксения заранее подготовила список подарков. Она просила дарить ей мебель, вазы, фарфоровый сервиз, предметы декора для их с Константином нового дома в Подмосковье. Стоит отметить, подарки весьма не дешевые.
Самый дорогой в списке — эксклюзивный фарфоровый сервиз стоимостью почти 400 тысяч гривен.
Также Ксения заказала наборы итальянского постельного белья стоимостью 236 и 135 тысяч гривен.
Интерьер нового дома Собчак украсит оригинальный дизайнерский столик за 126 тысяч гривен.
Напомним,торжество на 300 гостей устроили в готическом стиле. На свадьбе Ксения Собчак удивила гостей эротичным танцем в белье под песню «Войди в меня».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!