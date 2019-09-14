Украина

Должны сосуществовать: у Зеленского сделали резонансное заявление об отношениях с Россией

Премьер-министр Украины Александр Гончарук назвал Россию агрессором, но вместе с тем призвал к пониманию того, что с самым большим соседом придется сосуществовать. Напомним, Гончарук анонсировал проведение переписи населения Украины уже до конца 2019 года.

По его мнению, это будет легче, если Украина сможет продемонстрировать успешность.

«Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешны», — заявил Гончарук на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

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«Для меня лично Россия как государство — это агрессор, здесь нет никаких вопросов. Наши взгляды со времен Майдана на самом деле в этом плане никак не изменились. Но это никак не отменяет того, что Россия — это наш самый большой сосед, и просто надо понять, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем», — сказал глава правительства.

Напомним, ранее Гончарук сделал неоднозначное заявление о намерении сделать более открытыми здание и двор Кабмина.

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