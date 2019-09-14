- 16:21 Под Запорожьем мужчина во время ссоры поджег свою знакомую
- 16:02 В Украине объяснили, почему Кремль прикрывается "формулой Штайнмайера"
- 15:31 Отобрал у бабушки последние деньги: под Киевом задержали опасного грабителя
- 15:18 В Закарпатье массовое отравление школьников: трое детей в тяжелом состоянии
- 15:13 Недавно женился: появились сведения о трагически погибшем под Одессой сотруднике СБУ
- 15:10 Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака
- 15:02 «Боруссия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 14:56 Делом «Роттердам+» пытаются отвлечь внимание от коррупционных схем, — эксперт
- 14:48 Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс: названа причина
- 14:33 «В кругосветку отправимся уже вчетвером»: во время путешествия по Турции киевлянка родила второго ребенка
- 14:24 Должны сосуществовать: у Зеленского сделали резонансное заявление об отношениях с Россией
- 14:24 Осталось несколько дней: известный продюсер рассказал о состоянии Заворотнюк
Под Запорожьем мужчина во время ссоры поджег свою знакомую
В пятницу, 13 сентября, в селе Терновка Запорожской области 25-летний мужчина поджег женщину и скрылся с места преступления. Ранее в селе Подгорцы Киевской области 72-летний пенсионер поссорился с женой, облился горючим веществом и сам себя поджег.
О ЧП под Запорожьем сообщили в областном главке полиции.
Инцидент произошел во время распития спиртного. 25-летний хозяин дома поссорился с 58-летней гостьей. Во время конфликта мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег зажигалкой. Присутствующие помогли потушить пламя. А злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
Односельчане, которые пришли, услышав крики, вызвали «скорую» помощь и полицию. Женщину доставили в одну из больниц города Запорожья и госпитализировали.
Работники полиции установили местонахождение злоумышленника. Он находился в этом же селе, по месту жительства матери.
Сейчас подозреваемый задержан.
По данному факту открыто уголовное производство по статьям «Покушение на преступление» и «Умышленное убийство».
За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жуткой трагедии в Запорожье, где 28-летний мужчина поджег свою девушку на глазах у изумленных соседей. Девушка умерла в больнице.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...