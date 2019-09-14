Происшествия

Под Запорожьем мужчина во время ссоры поджег свою знакомую

В пятницу, 13 сентября, в селе Терновка Запорожской области 25-летний мужчина поджег женщину и скрылся с места преступления. Ранее в селе Подгорцы Киевской области 72-летний пенсионер поссорился с женой, облился горючим веществом и сам себя поджег.

О ЧП под Запорожьем сообщили в областном главке полиции.

Инцидент произошел во время распития спиртного. 25-летний хозяин дома поссорился с 58-летней гостьей. Во время конфликта мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег зажигалкой. Присутствующие помогли потушить пламя. А злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Односельчане, которые пришли, услышав крики, вызвали «скорую» помощь и полицию. Женщину доставили в одну из больниц города Запорожья и госпитализировали.

Работники полиции установили местонахождение злоумышленника. Он находился в этом же селе, по месту жительства матери.

Сейчас подозреваемый задержан.

По данному факту открыто уголовное производство по статьям «Покушение на преступление» и «Умышленное убийство».

За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жуткой трагедии в Запорожье, где 28-летний мужчина поджег свою девушку на глазах у изумленных соседей. Девушка умерла в больнице.

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