Колючая проволока и туалет по билетам: в сети показали видео автовокзала в Севастополе

Украина

В оккупированном Севастополе обновили автовокзал. Отремонтированное здание вокзала и территорию вокруг него, огражденную со всех сторон забором, снял на видео Monkeyish Lion.

На ролике видно, что территорию автостанции со всех сторон обнесли проволокой. Просто так без билета в вокзал попасть невозможно. Даже проводить или встретить кого-то с тяжелыми сумками, не удастся. К автобусам можно попасть, только имея билет. Без билета не пропустит строгий охранник, стоящий перед рамкой. Выйти на посадку можно только через здание вокзала, обязательно через металлическую рамку.

По словам автора видео, в самом здании автовокзала общественного туалета никогда не было. Даже после ремонта туалет остался на улице на огражденной территории. А чтобы попасть в него, нужно иметь билет на автобус. Безбилетников по естественным нуждам не пропускают.

«Создалось впечатление, что это зона строгого режима, а не автовокзал», — говорит автор ролика и добавляет: «Как пришли в Россию, у нас в Севастополе одни заборы, куда не плюнь, попадешь в забор».

Как ранее писали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму, после прихода «русского мира», стало гораздо больше ограждений, напоминающих тюремные. Новые стройки и подходы к морю нередко ограждаются бетонными заборами с «колючкой» вверху, а там, где такие барьеры не поставишь, используют решетчатые металлические заборы высотой под три метра.

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