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Выборы на Донбассе: Волкер назвал условия проведения
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает обязательным условием для проведения выборов на оккупированном Донбассе лишение сепаратистов контроля в регионе. Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума YES в Киеве. Ранее там же министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак назвал «формулу Штайнмайера» хорошей основой для выполнения «Минска».
Кроме того, американский дипломат отметил, что выборы должны быть честными и свободными и по украинским законам.
«Свободные выборы могут проходить только в свободной среде. А это означает, что Россия и ее прихвостни не могут контролировать ситуацию на Донбассе на время выборов», — заявил он.
Напомним, глава украинского МИДа Вадим Пристайко, подтвердил, что Украина не даст согласие на выборы на условиях сепаратистов. Также украинский дипломат заявил, что особого статуса для Донбасса в Конституции Украины не будет.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Москва настаивает на реализации «формулы Штайнмайера» для урегулирования конфликта на востоке Украины.
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