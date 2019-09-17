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15 сентября, в день 35-летия британского принца Гарри, его жена Меган Маркл разместила на официальной странице Сассексов в Instagram коллаж из фотографий мужа, сопроводив его трогательным поздравлением.

Психолог Джо Хеммингс в комментарии изданию The Sun, отметила, что девять опубликованных герцогиней фото были выбраны не случайно, а тщательно подобраны с целью донести определенные послания. Так, наиболее показательным в этом смысле Джо считает фотографию, на которой Гарри изображен со своим старшим братом Уильямом. Этот снимок был сделан в 2000 году, на столетнем юбилее королевы-матери. Джо была удивлена выбором фотографии. «Она подает Уильяма не в лучшем свете. Есть множество снимков, где они демонстрируют братскую любовь, но это не один из них». По словам психолога Гарри выглядит на фото раздраженным и мрачным и не смотрит на брата, глядя прямо перед собой. А Уильям то ли поддразнивает его, то ли уговаривает. «Странный выбор», — говорит Хеммингс.

При этом Кенсингтонский дворец разместил в соцсетях для поздравления именинника Гарри более теплое фото, на котором братья улыбаются друг другу. Правда, снабдив его при этом чересчур официальным постом, в котором высказаны пожелания счастливого дня рождения «герцогу Сассекскому».

Не менее странным показалось Хеммингс и фото Гарри с его матерью принцессой Дианой, датированное 1984 годом. На нем леди Ди, держащая на руках малыша Гарри, кажется грустной и смотрит вниз. В то время, как есть масса фотографий счастливой Дианы с Гарри на руках. Джо полагает, что это может быть отражением того, какой матерью сама Меган желает казаться в глазах других. Диана ввела более неформальный подход в отношении того, каким образом королевские младенцы представляются миру. «Думаю, такой же хочет быть и Меган. Хотя не уверена, что она таковой есть», — считает психолог.

На фото, где маленький Гарри машет рукой публике, Меган, по мнению Хеммингс, хотела показать его ранимость и застенчивость. Герцогине также хотелось отметить его гуманитарную работу. А в последнем снимке с сыном Арчи Гарри предстает в роли любящего отца.

На всех снимках, где присутствует сама Меган, ее лица полностью не видно. По мнению психолога, бывшая актриса не хотела затмить мужа. Из девяти фото нет и одного, где были бы изображены принц Чарльз, королева Елизавета и Кейт Миддлтон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что СМИ рассекретили крестную Арчи — первенца Меган Маркл и принца Гарри.

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