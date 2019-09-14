«Я тебя люблю»: известный актер опубликовал личную переписку с больной Заворотнюк

Шоу-бизнес

Российский актер Станислав Садальский опубликовал в соцсетях свою личную переписку с Анастасией Заворотнюк, о болезни которой сообщалось ранее.

В переписке видно три сообщения.

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«Дорогой Стас! Я искренне благодарна тебе за такую невероятную, сердечную поддержку! Таких неравнодушных людей, как ты, увы, немного. Еще раз огромное спасибо! Искренне и от души твоя Заворотнюк», — пишет звезда «Моей прекрасной няни».

«Настя, я тебя люблю», — отвечает ей Садальский.

После этого видно еще одно сообщение, на которое актриса не ответила. «Тебе помощь нужна? Есть первоклассные врачи», — написал актер подруге, поставив смайлик с влюбленными глазами.

Журналистам он рассказал, что не может решиться на звонок подруге. «Я всегда хочу верить в лучшее, поэтому слова Андрея Разина (тот сообщил, что актриса в коме. — Ред.) я бы не принимал за истину», — объяснил актер kp.ru.

«Один раз он уже обос**лся, когда заявил, что Алибасов отравился „Кротом“! После этого веры ему нет. А Настеньке я написал сегодня — „Тебе нужна помощь? Есть первоклассные врачи“. Сообщение доставлено, но не прочитано», — добавил Садальский.

Когда же состоялась более ранняя переписка, актер ответить не смог или не захотел. «Не помню», — подчеркнул он.

Напомним, что, по данным СМИ, Заворотнюк ввели в медикаментозную кому.

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