20 метров тюля, камни и перья: как создавалось свадебное платье Екатерины Кухар (фото)

Шоу-бизнес

Известная балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов узаконили свои отношения после десяти лет брака и устроили свадьбу в прямом эфире шоу «Танці з зірками».

Для росписи в ЗАГСе прима-балерина выбрала экстравагантный наряд невесты — полупрозрачное пудровое платье от Iryna Kotapska by Andre Tan. Его специально для торжественного события создавал украинский дизайнер Андре Тан. На эксклюзивный наряд ушло более 20 метров тюля. Для прозрачной накидки понадобилось 10 метров перьев.

«Катя очень хрупкая и нежная девушка, примеряя кучу разных платьев, я понял, что хочу создать для нее что-то очень легкое и полупрозрачное, идеально подчеркивающее ее изящество и хрупкость. Так же я решил следовать тренду и заменить фату кейпом ушитым перьями плюмаж. И конечно я просто должен был акцентировать внимание на изящной талии обхватом около 52 сантиметров. Мы решили создать баску, которую элегантно дополняют камнями Swarovsky», — рассказал Андре Тан.

Церемонию повторили в эфире шоу «Танці з зірками». Катя вышла на паркет в классическом свадебном платье с открытыми плечами и в фате. А в судейском кресле она появилась в новом наряде — коротком белом платье.

Александр преподнес жене настоящий сюприз — чувственный танец. Дело в том, что полгода назад он получил серьезную травму и не мог танцевать. После реабилитации это был его первый выход на паркет. также Стоянов преподнес Кухар огромный букет роз, который она не могла поднять.

«В начале нашего общего пути, я обещал тебе, что ты будешь плакать только от счастья! Я надеюсь, так будет всегда!», — сказал Александр.

Напомним, Екатерина и Александр вместе с 2006 года. Пять лет назад они обвенчались. Пара воспитывает 10-летнего сына Тимура и 4-летнюю дочь Настю.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Кухар и Стоянов поженились в США.

Также «ФАКТЫ» писали об эпатажной свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.

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