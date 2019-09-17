Андрей Разин грозит судом из-за программы о Заворотнюк

Шоу-бизнес

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, озвучивший ранее диагноз Анастасии Заворотнюк, возмущен программой «Пусть говорят», посвященной актрисе. В гневе он грозит судом Первому каналу и ведущему Дмитрию Борисову. Разин утверждает, что его слова переврали и вырвали из контекста. Комментарии продюсера, в которых он давал прогнозы и рассказывал подробности болезни актрисы, вызвали волну критики и недовольство коллег.

В эфире программы «Пусть говорят» известный журналист Алла Довлатова упрекнула продюсера в том, что он использует чужую трагедию в личных целях, пиарится на горе.

«Для меня этот человек вообще перестал существовать. Он не имеет никакого отношения ни к Насте, ни к ее семье. Это надо было додуматься — позвонить, вынюхать, чтобы потом себе сделать пиар», — сказала Довлатова.

Разин отреагировал на обвинения в сети. Продюсер грозит подать в суд. «Одним словом, не смотрите эту программу, пока там такой ведущий и такая редакция. Можете представить, сколько гадости там будет сказано? Но в отношении этих подонков я, конечно, подам в суд и буду с ними судиться. Они не имеют права использовать имя „Андрей Разин“, потому что оно запатентовано в Роспатенте. И не верьте этой программе. Она самая ужасная и самая страшная в нашем государстве. Ну, а Борисов и Первый канал пусть готовятся к судам», — написал продюсер в микроблоге.

Напомним, в программе «Пусть говорят» собрали соседей Анастасии Заворотнюк, священника, коллег. Она рассказывали о своих предположениях о здоровье актрисы. Среди гостей был и отец певицы Жанны Фриске, он посоветовал родным актрисы как можно больше времени сейчас проводить с ней.

Напомним, Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии находится в одной из клиник Москвы. За ее здоровье молятся многочисленные поклонники, в сети слова поддержки выражают друзья и коллеги.

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