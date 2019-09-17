Пожертвовала любимым ради Зеленского: пресс-секретарь президента сделала неожиданное признание

Общество и люди

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью «Йод» рассказала, что всегда ставила работу и карьеру выше личных отношений. Для нее важно делать что-то для других. Поэтому, возможно, у нее не сложились отношения со своим молодым человеком.

«Я всегда ставила социальный аспект выше себя, для меня важно делать что-то для других. И это основной стимул в карьере. У меня никогда не было работы в корпоративном бизнесе. Когда была во Всемирном банке, то это была работа над реформами. В международной журналистике мне было важно поставить Украину в глобальный контекст. А сейчас — это непосредственно государственное строительство», — цитирует издание слова Мендель.

По ее словам, в таком темпе не каждый из партнеров сможет понять и принять отношения, когда на первом месте работа.

Мендель рассказала, что со своим мужчиной встречалась год, но график пресс-секретаря совершенно не вписывался в его представления о том, какими должны быть отношения.

У пресс-секретаря президента нет полноценных выходных. Она не могла посвятить своему партнеру целый день. На фоне ее занятости и ненормированного графика отношения с ее бывшим парнем проиграли.

«Бывает надо написать текст в два часа ночи, в выходной могут вызвать на работу или бывает и выходных нет», — рассказала девушка, отметив, что свою работу она любит.

«Мне нравится эта работа: я вижу, что у меня есть энергия ее выполнять и мне нравится работа с информацией. Я понимаю, что все-таки информация может нести в себе много того, что изменяет общество и меняет подход к президентству, меняет имидж президента, мой и Офиса в целом», — добавила пресс-секретарь.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в первые дни своей карьеры в должности пресс-секретаря президента Юлия Мендель попала в несколько скандалов. Сначала она высказалась о том, что украинские бойцы «допускают обстрелы гражданских объектов на востоке Украины», что вызвало шквал гнева в сети. Затем ее обвинили в хамстве по отношению к журналистам.

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