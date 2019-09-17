- 17:29 Булгаков-FEST получил ежегодную «прописку» на Андреевском спуске
- 17:14 Эксперт потребовал от НАБУ остановить коррупцию в «Центрэнерго»
- 17:07 "Вы — мама всей страны": обращение фанатов Зеленского к его матери взорвало сеть
- 17:01 Пожертвовала любимым ради Зеленского: пресс-секретарь президента сделала неожиданное признание
- 16:34 Ликвидация института государственных пенсий: эксперт назвал условие выживания Украины
- 16:28 Россияне испытывают на Донбассе новое оружие, из-за которого ВСУ потеряли три беспилотника за последние дни
- 16:23 Всем 24-м освобожденным из российского плена украинским морякам купили квартиры в одном доме
- 16:16 Где смотреть онлайн «Боруссия» — «Барселона»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 16:13 "Это террор, молчать не будем": НБУ выступил с резким заявлением о нападении на дом Гонтаревой
- 16:09 Под Киевом обезвредили банду киллеров, отметившуюся громкими убийствами
- 16:07 Традиционные продовольственные ярмарки пройдут в Киеве с 17 по 22 сентября: адреса
- 16:00 Свитолина с уверенной победы стартовала на втором подряд турнире в Китае
Пожертвовала любимым ради Зеленского: пресс-секретарь президента сделала неожиданное признание
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью «Йод» рассказала, что всегда ставила работу и карьеру выше личных отношений. Для нее важно делать что-то для других. Поэтому, возможно, у нее не сложились отношения со своим молодым человеком.
«Я всегда ставила социальный аспект выше себя, для меня важно делать что-то для других. И это основной стимул в карьере. У меня никогда не было работы в корпоративном бизнесе. Когда была во Всемирном банке, то это была работа над реформами. В международной журналистике мне было важно поставить Украину в глобальный контекст. А сейчас — это непосредственно государственное строительство», — цитирует издание слова Мендель.
По ее словам, в таком темпе не каждый из партнеров сможет понять и принять отношения, когда на первом месте работа.
Мендель рассказала, что со своим мужчиной встречалась год, но график пресс-секретаря совершенно не вписывался в его представления о том, какими должны быть отношения.
У пресс-секретаря президента нет полноценных выходных. Она не могла посвятить своему партнеру целый день. На фоне ее занятости и ненормированного графика отношения с ее бывшим парнем проиграли.
«Бывает надо написать текст в два часа ночи, в выходной могут вызвать на работу или бывает и выходных нет», — рассказала девушка, отметив, что свою работу она любит.
«Мне нравится эта работа: я вижу, что у меня есть энергия ее выполнять и мне нравится работа с информацией. Я понимаю, что все-таки информация может нести в себе много того, что изменяет общество и меняет подход к президентству, меняет имидж президента, мой и Офиса в целом», — добавила пресс-секретарь.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в первые дни своей карьеры в должности пресс-секретаря президента Юлия Мендель попала в несколько скандалов. Сначала она высказалась о том, что украинские бойцы «допускают обстрелы гражданских объектов на востоке Украины», что вызвало шквал гнева в сети. Затем ее обвинили в хамстве по отношению к журналистам.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!