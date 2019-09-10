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Верховная Рада рассматривает законопроект об импичменте: онлайн-трансляция
Во вторник, 10 сентября, в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады включено рассмотрение проекта закона об особой процедуре устранения президента Украины с занимаемого поста (об импичменте). Ранее в Раду был внесен президентский законопроект об импичменте.
С докладом по этому вопросу в зале выступит представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук, содокладчик — глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.
Следующим вопросом в повестку дня внесен законопроект, которым, в частности, предлагается разрешить прослушку народных депутатов Украины и обыски без согласия на то парламента.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне 2019 года бывший в ту пору спикером парламента Андрей Парубий подписал принятый Верховной Радой восьмого созыва закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», предусматривающий процедуру импичмента, и направил на подпись президенту. Однако реакции от Зеленского не последовало
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