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Звонил уже раз пять: Богдан впервые рассказал о его контактах с Кремлем
Скандально известный глава Офиса президента Андрей Богдан ищет контакты с администрацией президента России Владимира Путина. Об этом сам чиновник рассказал в интервью изданию «Би-би-си Украина».
По его словам, по дипломатическим правилам, он должен контактировать только со своим визави в другой стране. Поэтому Богдан пытался связаться с руководителем администрации Путина, но ему это не удалось.
«Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной говорить», — уточнил глава ОП.
С другими должностными лицами, имеющими отношение к войне на Донбассе, в частности, с Владиславом Сурковым Богдан не связывался.
Отметим, украинских экспертов заинтересовало, зачем Богдану так понадобились контакты с администрацией Путина.
Напомним, во время своей недавней поездки в Днепропетровск президент Владимир Зеленский в первый раз публично пристыдил главу своей администрации. А позже были объявлены выговоры двум заместителям Богдана.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Богдан заявил журналистам о намерении баллотироваться на пост мэра Киева. По его мнению, на своей нынешней должности поставленные задачи он практически выполнил, поэтому для дальнейшей карьеры может рассмотреть менее статусные посты.
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