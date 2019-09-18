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Украина

Звонил уже раз пять: Богдан впервые рассказал о его контактах с Кремлем

11:07 18 сентября 2019 268
Богдан
Инф. «ФАКТОВ»

Скандально известный глава Офиса президента Андрей Богдан ищет контакты с администрацией президента России Владимира Путина. Об этом сам чиновник рассказал в интервью изданию «Би-би-си Украина».

По его словам, по дипломатическим правилам, он должен контактировать только со своим визави в другой стране. Поэтому Богдан пытался связаться с руководителем администрации Путина, но ему это не удалось.

«Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной говорить», — уточнил глава ОП.

С другими должностными лицами, имеющими отношение к войне на Донбассе, в частности, с Владиславом Сурковым Богдан не связывался.

Отметим, украинских экспертов заинтересовало, зачем Богдану так понадобились контакты с администрацией Путина.

Напомним, во время своей недавней поездки в Днепропетровск президент Владимир Зеленский в первый раз публично пристыдил главу своей администрации. А позже были объявлены выговоры двум заместителям Богдана.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Богдан заявил журналистам о намерении баллотироваться на пост мэра Киева. По его мнению, на своей нынешней должности поставленные задачи он практически выполнил, поэтому для дальнейшей карьеры может рассмотреть менее статусные посты.

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