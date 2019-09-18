Убийство чиновника в Запорожской области: Князев назвал первые версии

Украина

В полиции озвучили первые версии убийства в Акимовке (Запорожская область) заместителя главы местной объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова, среди которых пока что нет политической.

Как сообщает РБК-Украина, среди рабочих версий следствия — связанные с личной жизнью и коммерческой деятельностью. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, добавивший, что в области введена полицейская операция соответствующего уровня.

Тем временем опубликована ориентировка на человека, который стрелял в Кириллова. Если ранее говорилось, что замглавы ОТО убили из автоматического оружия, то в ориентировке говорится о пистолете, сообщает «Актуально».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», неизвестные, расстрелявшие Кириллова, сожгли автомобиль Daewoo, на котором они скрылись с места преступления. Там же было выброшено оружие, из которого был убит чиновник.

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