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Убийство чиновника в Запорожской области: Князев назвал первые версии
В полиции озвучили первые версии убийства в Акимовке (Запорожская область) заместителя главы местной объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова, среди которых пока что нет политической.
Как сообщает РБК-Украина, среди рабочих версий следствия — связанные с личной жизнью и коммерческой деятельностью. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, добавивший, что в области введена полицейская операция соответствующего уровня.
Тем временем опубликована ориентировка на человека, который стрелял в Кириллова. Если ранее говорилось, что замглавы ОТО убили из автоматического оружия, то в ориентировке говорится о пистолете, сообщает «Актуально».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», неизвестные, расстрелявшие Кириллова, сожгли автомобиль Daewoo, на котором они скрылись с места преступления. Там же было выброшено оружие, из которого был убит чиновник.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.