Захват Моста метро в Киеве: в сети заподозрили "игру" со стороны Авакова

Происшествия

Задержание «террориста» на Мосту метро в Киеве с использованием спецов, снайперов, собак, БТРов и катеров был «шоу от МВД». Такую мысль высказывает в своем Facebookсотрудник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра («Капитан Прайс»).

В пользу своей версии он приводит следующие аргументы: бывший военный объявил, что хочет подорвать город, но при этом не выдвинул никаких требований. Когда полиция задержала мужчину пару месяцев назад, то к нему не было применено никаких мер, что позволяет предположить, что бывшего участника АТО просто «взяли в оборот». Кроме того, для теракта был выбран мост Метро, конструкция которого не позволяет видеть снизу, с любого берега того, что происходит посередине.

Также автор поста обращает внимание на то, что для нейтрализации одного вооруженного карабином террориста были выдвинуты БТР и КОЗАК, что не может не наводить на мысль о том, что многие вещи были сделаны «для нагнетания важности» и показухи: никакие найперы не стреляли, хотя могли это 100 раз сделать — ведь перед ними был террорист, у которого могла быть под рукой «машина взрывчатки», способной полностью разрушить мост. Все закончилось банально просто: к военному подошла группа и положила его на землю, при этом из-за темного времени суток и большого расстояния никто кроме пары десятков силовиков ничего не увидел.

«В нынешней Украине и МВД под командованием Авакова я больше склоняюсь к теории шоу. Потому что он больше всех и получает в этой ситуации. Плюс — показать еще раз, что ветераны опасны, а шум ветеранов вокруг отвода войск на Донбассе — это шум неуравновешенных военных», — делает вывод автор поста.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мужчину, угрожавшего взорвать Мост метро в Киеве, задержали и увезли в отделение полиции для дачи показаний. Взрывчатки при гражданине не обнаружилось. После задержания взрывотехники продолжили исследовать автомобиль, в котором приехал «подрывник» и осматривать место происшествия.

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