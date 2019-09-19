История современности

Как это было

1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу, а утром 17 сентября в Кремль вызвали польского посла и вручили ноту правительства СССР. В документе было сказано, что польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава перестала быть столицей Польши. Польское государство и его правительство фактически прекратили существование. На этом основании Москва считает, что утратили силу советско-польские договоры. В том числе о взаимном ненападении. «Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии…» Практически одновременно с вручением ноты послу подразделения Красной армии вторглись в Польшу. Эту захватническую операцию сталинская пропаганда назвала «освободительным походом». Он был предусмотрен тайным протоколом (больше известным как пакт Молотова — Риббентропа) к договору о ненападении между Германией и СССР.

«Советские власти выселили из Западной Украины в отдаленные регионы СССР от 250 тысяч до миллиона человек»

— Накануне этих событий население Западной Украины, входившей тогда в состав Польши, мало что знало о жизни в сталинском СССР, — говорит заведующий отделом Института истории Украины НАНУ доктор исторических наук, профессор Александр Лысенко. — Образованные люди, конечно, кое-что слышали о Голодоморе, массовых репрессиях, пустых прилавках, очередях за самыми необходимыми товарами, нищенских зарплатах в Стране Советов. Но простой народ жил мифами о счастливой советской действительности, активно распространявшимися Коммунистической партией Западной Украины, позиции которой были довольно сильными. Так что большое количество западных украинцев поначалу считали, что с приходом Красной армии начнутся перемены к лучшему: прекратится национальное экономическое угнетение. Дело в том, что в Польше украинские земли рассматривались как сырьевой придаток, промышленность там развивалась слабо. Поэтому жизненный уровень населения в той местности по сравнению с другими регионами Польши оставался низким.

— Какими были первые шаги сталинского режима в Западной Украине?

— Идеологические подразделения Красной армии (гражданские советские органы еще не были созданы) организовали выборы делегатов для проведения Народного собрания, которое должно было попросить принять Западную Украину в состав Украинской ССР. Комиссары сгоняли людей на собрания, рассказывали байки о том, как «замечательно живется в СССР», что там «свободно развивается» украинская культура.

Но только Народное собрание выполнило возложенную на него задачу, началось «установление советских порядков»: национализация крупных земельных владений, заводов и фабрик, конфискация собственности церковных общин.

Сталинский режим организовал проведение на «освобожденных» землях Народного собрания, чтобы делегаты обратились с ходатайством о входе Западной Украины в состав УССР

— Что-либо из сделанного новой властью вызывало одобрение населения?

— Да, меры, направленные на поддержку украинской культуры. Например, Университет Яна Казимира во Львове перешел на украинский язык преподавания. Кстати, при польской власти в этом вузе действовали ограничения для студентов еврейской национальности. Например, они были вынуждены сидеть в аудиториях отдельно от остальных.

Современная польская исследовательница в области украиноведения Ольга Гнатюк на основе воспоминаний очевидцев, писем, протоколов допросов написала книгу «Відвага і страх» о том, что происходило во Львове после установления в Галичине советской власти. Из СССР приехало большое количество людей, занявших ключевые места в различных учреждениях и организациях, в том числе в Университете Яна Казимира. Главу о советских преподавателях автор назвала красноречиво — «Варвари в саду». Ведь эти люди зачастую не имели понятия о системе преподавания в свободных странах, о том, что такое европейская наука. У них не было понятия о дресс-коде преподавателей в университетах Европы. Тут следует сказать, что профессура в Польше получала высокие зарплаты, хорошо и со вкусом одевалась.

В мемуарах людей, живших тогда в Западной Украине, описаны истории о приезжих из СССР (их называли «советы»). Например, такая: семьи сотрудников НКВД, командиров Красной армии, советских чиновников занимали квартиры буржуазии и польской администрации. Там оставались вещи прежних владельцев. Вскоре советские женщины стали являться в театры, на концерты, выходить на вечерний променад в предметах одежды, которые в Галичине называли «шляфроки» — в шелковых ночных сорочках.

Часть населения Западной Украины с радостью встречала Красную армию, надеясь на перемены в своей жизни к лучшему

— НКВД развернул репрессии на «освобожденных» территориях?

— Да. Сталин поставил перед НКВД задачу репрессировать людей, на которых держалось польское государство: служащих госаппарата, жандармов, полицейских, руководителей и надзирателей тюрем, армейских офицеров (их расстреляли), видных членов политических партий (польских, украинских, еврейских), общественных и культурных деятелей, священников и церковных активистов, предпринимателей и крупных землевладельцев. Была разрешена деятельность только одной партии — большевистской.

Сталинская охранка организовала четыре большие волны выселения из Западной Украины и Западной Белоруссии в глубь СССР — около 250 тысяч человек. А общее количество репрессированных (высланных, арестованных, осужденных, расстрелянных) достигло полумиллиона. Это были представители всех национальностей.

НКВД вербовал осведомителей буквально на всех предприятиях, в организациях. Благодаря этому быстро выявлялись недовольные советской властью, их тут же арестовывали или выселяли в Казахстан, Сибирь…

Правда, в первые годы советизации Западной Украины НКВД не успел полностью уничтожить на «освобожденных территориях» греко-католическую и католическую церкви. Хотя вплоть до начала германо-советской войны эта работа активно велась. Например, я видел архивные документы советских органов, датированные 20—21 июня 1941 года, с положительными решениями на «ходатайства» религиозных общин о ликвидации у них церковных приходов.

Кардинально с католической и греко-католической церквями в Украине чекисты расправились после Второй мировой войны. Подавляющее большинство католиков в Украине были поляками. Их (порядка 850 тысяч человек) в 1944—1946 годах попросту выселили в Польшу. Из-за этого почти опустели костелы на территории Украины. Напомню, что в те годы из Польши выселили примерно 400 тысяч украинцев. Что же касается греко-католической церкви, то НКВД организовал во Львове в 1946 году «собор», который проголосовал за самороспуск этой церкви. Понятно, что репрессии не обошли и так называемые малые конфессии — баптистскую, адвентистскую… Православную церковь советские органы всячески старались держать под своим контролем.

«Люди, приехавшие из Страны Советов, поражались обилию товаров в магазинах и тому, что их можно купить без карточек»

— После установления сталинского режима в Западной Украине большое количество людей были арестованы. Как с ними поступил НКВД, когда началась германо-советская война?

— Тогда было принято решение вывезти заключенных из всех тюрем Украины в отдаленные регионы СССР. Там сидели самые разные люди: профессора, священники, крестьяне, рабочие, даже домохозяйки (например, за высказывание недовольства по поводу того, что из магазинов исчезли товары). Но с началом войны вагонов катастрофически не хватало даже для армейских перевозок. Поэтому из 30 тысяч заключенных, которых планировалось вывезти из всей Украины, чекисты уничтожили, по разным оценкам, от 15 до 22 тысяч — непосредственно в тюрьмах.

Когда германские войска заняли эти территории, родственники смогли похоронить своих близких. В Виннице немцы обнаружили огромную братскую могилу, в которой были захоронены около 10 тысяч тел! Их эксгумировали. Пригласили журналистов из многих стран мира.

— Приходилось слышать мнение, что благодаря «освободительному походу» удалось объединить Украину. В этом, мол, огромная заслуга Сталина. Как вы относитесь к такой точке зрения?

— Она однозначно необъективна. Поясню почему. Сталин направил Красную армию в «освободительный поход» не ради объединения Украины. У него были совершенно иные мотивы. Он намеревался расширить территорию советской империи и превратить СССР в мировую державу. Конечная же его цель — захват всего мира, установление большевистской власти по всей Земле.

Получилось так, что Гитлер развязал войну против Советского Союза. Но надо понимать, что Сталин готовился напасть первым. Пятого мая 1941 года он собрал в Кремлевском дворце выпускников военных академий (в Москве их было несколько). Во время своего выступления четко заявил, что Красная армия должна готовиться к наступательной войне. После официальной части начался банкет. Один из генералов в своем тосте не упомянул эти слова Сталина. Тогда диктор подошел к нему и прилюдно отчитал: мол, вы забыли напомнить слова товарища Сталина о том, что мы должны не только укреплять вооруженные силы, но и готовить их к наступательной войне.

Александр Лысенко: «Сталин напал на Польшу вовсе не для того, чтобы объединить Украину»

— Какими силами Красная армия вторглась в Польшу?

— На Украинском фронте было около 500 тысяч бойцов, на Белорусском — еще несколько сотен тысяч. К 17 сентября польская армия была почти разгромлена. Но все равно Красная армия умудрилась потерять около трех тысяч солдат и офицеров. Когда подразделения подошли ко Львову, город был осажден. Одну его часть захватил Вермахт. Другую — польский гарнизон предпочел передать Красной армии, полагая, что это будет меньшим злом. Возникли боевые столкновения советских и немецких войск. Но по пакту Молотова — Риббентропа Львов должен был отойти Советскому Союзу, поэтому немцы отступили.

Пленных польских офицеров отправили в четыре лагеря НКВД (в том числе в Харькове), а солдат распустили по домам. Большую часть офицеров затем расстреляли.

— Советская власть начала организовывать в Западной Украине колхозы?

— Вначале раздала крестьянам земли. Но при этом разворачивалась кампания коллективизации. До начала германо-советской войны провести тотальную коллективизацию не успели.

— Новой власти удалось поднять жизненный уровень бедных слоев населения?

— До некоторой степени, благодаря тому, что она создавала новые рабочие места. Но обеспечить по-настоящему высокий уровень жизни советская власть не могла в принципе, ведь в самом СССР он был чрезвычайно низким. Что говорить, если не только солдаты, но и командиры Красной армии, советские чиновники были удивлены, увидев в «буржуазно-помещичьей, загнивающей» Польше ватерклозеты (унитазы с бачком. — Авт.) — они прежде не сталкивались с этим достижением инженерии. Советские люди поражались изобилию товаров в магазинах, тому, что их можно покупать в неограниченных количествах, свободно, без талонов и карточек. Были удивлены чистотой на улицах городов и сел Западной Украины. Правда, в считаные месяцы товары с прилавков исчезли. Во Львове возникла толкучка, которую называли «Париж». На ней командированные из СССР люди могли купить заграничную одежду и другие товары.

О массовых репрессиях, которые советские карательные органы развернули против украинской интеллигенции, читайте в материале «Академик Ефремов оговорил себя ради любимой: как Сталин уничтожал цвет украинской нации».

Фото с сайта Института истории Украины НАНУ

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter