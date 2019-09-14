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Кейт Миддлтон высидела трехчасовое родительское собрание в школе принца Джорджа и принцессы Шарлотты
Герцогиня Кембриджская, не привлекая к себе особого внимания, посетила родительское собрание в школе Thomas' Battersea, где учатся ее старший дети — шестилетний принц Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта, которая впервые отправилась на учебу 5 сентября этого года.
Как пишет издание People, собрание продлилось целых три часа. Его вела Хоуп Вирго — известная специалистка по вопросам душевного здоровья детей.
Родители обсудили темы, касающиеся эмоциональной поддержки, которую ученики могут оказывать друг другу, а также вопросов позитивного восприятия детьми собственного тела (сама Вирго когда-то страдала анорексией) и тому подобное.
Собрание, как стало известно, было проведено еще летом — в преддверии начала занятий. В нем приняли участие также школьники 11−13 лет, которые делились своими переживаниями.
«Кейт подошла ко мне и после собрания мы еще побеседовали с ней лично, что было очень мило… Мы говорили о работе, которую я провожу в школах, о важности раннего вмешательства и предотвращения… Она была очень общительна и дружелюбна», — рассказала изданию Хоуп.
Кейт (совместно с мужем и деверем — принцами Уильямом и Гарри) является основательницей фонда Heads Together, который также занимается проблемами детского душевного здоровья.
Ранее уже сообщалось, что супруга принца принимает участие в школьной жизни наряду с остальными мамами. Так, родители учеников рассказывали, что Кейт и Уильям не пользуются в школе какими-либо привилегиями. «На Кейт едва обращают внимание, когда она доставляет сына в школу. У нас тут есть модель Victoria's Secret, которая тоже привозит своего ребенка. И папы намного больше интересуются ею!», — призналась ранее одна из матерей изданию Daily Mail.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что появилось школьное видео 11-летней Кейт Миддлтон, поющей песню из мюзикла, а также и фото теледебюта 13-летней Меган Маркл.
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